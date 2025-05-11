Отримати громадянство у Франці — як зміняться правила та що повинні знати українці

Людина підписує документи. Фото: Unsplash

З 2026 року іноземцям, зокрема й українським громадянам, стане складніше отримати паспорт Франції. Нові правила запрацюють у січні.

Про це йдеться на сайті SchengenVisaInfo.

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Що зміниться

У директиві, яку видав міністр внутрішніх справ Франції Бруно Ретаїо, містяться вимоги до громадян, які хочуть отримати паспорт країни. Так, щоби вважатися громадянином Франції, іноземцям доведеться:

на високому рівні опанувати французьку мову — необхідно буде скласти усний та письмовий іспити на рівень B2;

орієнтуватися у законах країни та її історії.

"Щоб стати французом, це потрібно заслужити, і ми повинні бути дуже, дуже вимогливими", — підкреслив Бруно Ретаїо.

Також серед нових правил — відсутність судимостей: особам, яких засуджено до шести місяців позбавлення волі або більше, громадянство не надаватимуть. Відмови отримуватимуть і нелегальні мігранти.

Крім того, претенденти на французьке громадянство доведеться підтверджувати професійну інтеграцію — наприклад, надати трудовий контракт на два роки або безстрокову угоду.

Що ще варто знати

В Україні до кінця 2025 року громадянам офіційно дозволять мати паспорти кількох країн. Очікується, що законопроєкт про множинне громадянство сприятиме поверненню з-за кордону українців, які вже отримали паспорти інших держав.

Раніше ми розповідали, в якій країні можна відносно швидко отримати громадянство. Для цього потрібно здійснити внесок у розмірі 130 тис. доларів. Дізнавайтеся також, як можна отримати прописку без власного житла.