Отримати громадянство у Франці — як зміняться правила та що повинні знати українці

Громадянство ЄС — яка країна посилить вимоги до українців
З 2026 року іноземцям, зокрема й українським громадянам, стане складніше отримати паспорт Франції. Нові правила запрацюють у січні.
Про це йдеться на сайті SchengenVisaInfo.
Що зміниться
У директиві, яку видав міністр внутрішніх справ Франції Бруно Ретаїо, містяться вимоги до громадян, які хочуть отримати паспорт країни. Так, щоби вважатися громадянином Франції, іноземцям доведеться:
- на високому рівні опанувати французьку мову — необхідно буде скласти усний та письмовий іспити на рівень B2;
- орієнтуватися у законах країни та її історії.
"Щоб стати французом, це потрібно заслужити, і ми повинні бути дуже, дуже вимогливими", — підкреслив Бруно Ретаїо.
Також серед нових правил — відсутність судимостей: особам, яких засуджено до шести місяців позбавлення волі або більше, громадянство не надаватимуть. Відмови отримуватимуть і нелегальні мігранти.
Крім того, претенденти на французьке громадянство доведеться підтверджувати професійну інтеграцію — наприклад, надати трудовий контракт на два роки або безстрокову угоду.
Що ще варто знати
В Україні до кінця 2025 року громадянам офіційно дозволять мати паспорти кількох країн. Очікується, що законопроєкт про множинне громадянство сприятиме поверненню з-за кордону українців, які вже отримали паспорти інших держав.
Раніше ми розповідали, в якій країні можна відносно швидко отримати громадянство. Для цього потрібно здійснити внесок у розмірі 130 тис. доларів. Дізнавайтеся також, як можна отримати прописку без власного житла.
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