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Украинцы стремительно банкротятся — число судебных дел выросло вдвое

21 октября 2024 13:57
Ксения Симонова - Редактор
Банкротство в Украине — количество судебных дел выросло вдвое во время войны
Пустой кошелек. Фото: Unsplush
Ксения Симонова - Редактор

В Украине повышается уровень банкротств среди населения во время войны. Только за последние четыре месяца число соответствующих дел выросло фактически вдвое.

Об этом свидетельствуют данные портала "Опендатабот".

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Отмечается, что на октябрь текущего года насчитывается 651 открытое дело. Количество превышает показатель за весь предыдущий год, когда было 575 дел.

Аналитики сообщают, что в 2019 году насчитывалось только 22 дела. Количество особенно возросло в 2023 году, сразу до 575. В 2024 негативная тенденция продолжилась.

 

банкроты
Источник: Опендатабот

Возрастная группа банкротов — от 25 до 45 лет. То есть речь идет о самой активной части населения, на нее приходится доля в 64%. Доля тех, кому за 45 лет — 28,7%, доля молодежи до 25 лет — только 7,2%.

 

банкроты
Источник: Опендатабот

Показатель говорит о том, что экономические трудности постигли людей трудоспособного возраста, которые, вероятно, сталкиваются с финансовыми вызовами, связанными с выплатами кредитов, ипотек или потерей доходов. Небольшое преимущество наблюдается среди женщин (доля — 51%), мужчин-банкротов несколько меньше (48%).

Лидирует среди регионов Киев и область — 95 дел (доля 15%) от общего количества. Далее следует Киевщина (58 дел, 9%) и Днепропетровщина с 53 делами (8%).

 

банкроты
Источник: Опендатабот

Что еще стоит знать

Напомним, госфинучреждение "Ощадбанк" обновило правила одной из программ кредитования, ослабив требования к заемщикам. Это стало возможным благодаря получению очередного транша от Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР).

Ранее мы писали, что украинцы должны микрофинансовым организациям более 14,5 млрд гривен. Это на 5,23 млрд гривен больше по сравнению с началом года.

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