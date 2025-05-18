Підключити Рік без абонплат у Vodafone — про що мають знати українці

Магазин Vodafone в Україні. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

В абонентів мобільного оператора Vodafone в Україні можуть виникати проблеми з послугою "Рік без абонплат". Наприклад, її можуть відключити без попередження та будь-яких пояснень.

Скарга про це була опублікована на сторінці Vodafone у соціальній мережі Facebook.

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Що не так із послугою

За словами жінки, цю послугу вона підключила у лютому 2025 року. За умовами, автоматичне нарахування пакета послуг мало тривати до 2026 року, однак вже у травні українка отримала повідомлення, що її номер вимикають через несплату.

"Додзвонитися на гарячу лінію неможливо. Робот в додатку відповідає, що всі оператори зайняті. Це як?" — йдеться у повідомленні.

Як прокоментували ситуацію у компанії Vodafone

Мобільний оператор у відповідь на повідомлення порадив абоненту написати у приватні повідомлення, "щоби разом розібратись із ситуацією"

"Рік без абонплат" — скільки коштує послуга

Vodafone, як вказується на сайті мобільного оператора, пропонує цю послугу як для контракту, так і для передплати. Тарифи за підключення є такими:

для передплати — від 550 до 5 тис. грн;

для контракту — від 1 980 до 16,5 тис. грн.

Нагадаємо, абоненти lifecell щоденно платитимуть по 5 грн за пакети послуг "Бізнес старт", "Бізнес свобода" і "Бізнес преміум". Оплату будуть стягувати за однієї умови.

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