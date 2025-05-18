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Українці скаржаться на Vodafone — яка послуга зникає після оплати

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Дата публікації: 18 травня 2025 16:28
Підключити Рік без абонплат у Vodafone — про що мають знати українці
Магазин Vodafone в Україні. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

В абонентів мобільного оператора Vodafone в Україні можуть виникати проблеми з послугою "Рік без абонплат". Наприклад, її можуть відключити без попередження та будь-яких пояснень.

Скарга про це була опублікована на сторінці Vodafone у соціальній мережі Facebook.

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Що не так із послугою 

За словами жінки, цю послугу вона підключила у лютому 2025 року. За умовами, автоматичне нарахування пакета послуг мало тривати до 2026 року, однак вже у травні українка отримала повідомлення, що її номер вимикають через несплату. 

"Додзвонитися на гарячу лінію неможливо. Робот в додатку відповідає, що всі оператори зайняті. Це як?" — йдеться у повідомленні.

Як прокоментували ситуацію у компанії Vodafone

Мобільний оператор у відповідь на повідомлення порадив абоненту написати у приватні повідомлення, "щоби разом розібратись із ситуацією"

"Рік без абонплат" — скільки коштує послуга

Vodafone, як вказується на сайті мобільного оператора, пропонує цю послугу як для контракту, так і для передплати. Тарифи за підключення є такими:

  • для передплати — від 550 до 5 тис. грн;
  • для контракту — від 1 980 до 16,5 тис. грн. 

Нагадаємо, абоненти lifecell щоденно платитимуть по 5 грн за пакети послуг "Бізнес старт", "Бізнес свобода" і "Бізнес преміум". Оплату будуть стягувати за однієї умови. 

Також ми розповідали про появу нового тарифу від Київстару. Користувачі фіксованого зв’язку отримають корисне доповнення.

гроші Vodafone зв'язок послуги мобільний оператор
Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
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