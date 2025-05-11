Мобільний зв'язок в Україні — про що попередили клієнтів lifecell

Абонентам lifecell підготували "подарунок" — чого чекати
У травні 2025 року деякі клієнти мобільного оператора Lifecell платитимуть більше за користування послугами. Відомо, як зміняться умови.
Про це йдеться на сайті Lifecell.
Що і коли зміниться для українців
Як повідомляє пресслужба компанії, з 14 травня частина абонентів щоденно сплачуватиме по 5 гривень за пакет послуг. Йдеться про українців, які підключили такі тарифні плани, як:
- Бізнес старт;
- Бізнес свобода;
- Бізнес преміум.
Натомість клієнти зможуть щоденно користуватися:
- безлімітними дзвінками на Lifecell;
- 500 МБ інтернету.
"Щоденна плата за пакет послуг буде застосована в разі несплати вартості щомісячного пакета послуг", — йдеться у повідомленні.
Як дізнатися про свій тарифний план
Абоненти Lifecell можуть це зробити, якщо наберуть на смартфоні комбінацію *141#. Після цього можна не лише переглянути інформацію про тариф, а й повторно замовити пакет послуг, а також дізнатися:
- чи змінювався тариф;
- які пропозиції доступні для роумінгу.
Також існує можливість оновити пакет послуг для себе або іншого абонента lifecell за допомогою коду *700#.
Раніше ми розповідали, що в українських мобільних операторів є різноманітні тарифи. Відповідно кожен громадянин може обрати підхожий пакет послуг.
Також нагадаємо, що Верховна Рада нещодавно ухвалила законопроєкт, завдяки якому в українців буде якісний інтернет. Також пришвидшиться відновлення звʼязку на деокупованих територіях.
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