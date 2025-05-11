Мобільний зв'язок в Україні — про що попередили клієнтів lifecell

Дівчина зі смартфоном в руках. Фото: Unsplash

У травні 2025 року деякі клієнти мобільного оператора Lifecell платитимуть більше за користування послугами. Відомо, як зміняться умови.

Про це йдеться на сайті Lifecell.

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Як повідомляє пресслужба компанії, з 14 травня частина абонентів щоденно сплачуватиме по 5 гривень за пакет послуг. Йдеться про українців, які підключили такі тарифні плани, як:

Бізнес старт;

Бізнес свобода;

Бізнес преміум.

Натомість клієнти зможуть щоденно користуватися:

безлімітними дзвінками на Lifecell;

500 МБ інтернету.

"Щоденна плата за пакет послуг буде застосована в разі несплати вартості щомісячного пакета послуг", — йдеться у повідомленні.

Як дізнатися про свій тарифний план

Абоненти Lifecell можуть це зробити, якщо наберуть на смартфоні комбінацію *141#. Після цього можна не лише переглянути інформацію про тариф, а й повторно замовити пакет послуг, а також дізнатися:

чи змінювався тариф;

які пропозиції доступні для роумінгу.

Також існує можливість оновити пакет послуг для себе або іншого абонента lifecell за допомогою коду *700#.

Раніше ми розповідали, що в українських мобільних операторів є різноманітні тарифи. Відповідно кожен громадянин може обрати підхожий пакет послуг.

Також нагадаємо, що Верховна Рада нещодавно ухвалила законопроєкт, завдяки якому в українців буде якісний інтернет. Також пришвидшиться відновлення звʼязку на деокупованих територіях.