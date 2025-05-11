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Абонентам lifecell підготували "подарунок" — чого чекати

11 травня 2025 17:45
Віталій Чайка - Редактор
Віталій Чайка
Редактор
Мобільний зв'язок в Україні — про що попередили клієнтів lifecell
Дівчина зі смартфоном в руках. Фото: Unsplash
Віталій Чайка - Редактор
Віталій Чайка
Редактор

У травні 2025 року деякі клієнти мобільного оператора Lifecell платитимуть більше за користування послугами. Відомо, як зміняться умови.

Про це йдеться на сайті Lifecell

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Що і коли зміниться для українців

Як повідомляє пресслужба компанії, з 14 травня частина абонентів щоденно сплачуватиме по 5 гривень за пакет послуг. Йдеться про українців, які підключили такі тарифні плани, як: 

  • Бізнес старт;
  • Бізнес свобода;
  • Бізнес преміум. 

Натомість клієнти зможуть щоденно користуватися:

  • безлімітними дзвінками на Lifecell;
  • 500 МБ інтернету.

"Щоденна плата за пакет послуг буде застосована в разі несплати вартості щомісячного пакета послуг", — йдеться у повідомленні. 

Як дізнатися про свій тарифний план

Абоненти Lifecell можуть це зробити, якщо наберуть на смартфоні комбінацію *141#. Після цього можна не лише переглянути інформацію про тариф, а й повторно замовити пакет послуг, а також дізнатися:

  • чи змінювався тариф;
  • які пропозиції доступні для роумінгу.

Також існує можливість оновити пакет послуг для себе або іншого абонента lifecell за допомогою коду *700#.

Раніше ми розповідали, що в українських мобільних операторів є різноманітні тарифи. Відповідно кожен громадянин може обрати підхожий пакет послуг. 

Також нагадаємо, що Верховна Рада нещодавно ухвалила законопроєкт, завдяки якому в українців буде якісний інтернет. Також пришвидшиться відновлення звʼязку на деокупованих територіях.

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