Подключить Год без абонплат в Vodafone — о чем должны знать украинцы

Украинцы недовольны Vodafone — какая услуга исчезает после оплаты
У абонентов мобильного оператора Vodafone в Украине могут возникать проблемы с услугой "Год без абонплат". Например, ее могут отключить без предупреждения и каких-либо объяснений.
Жалоба об этом была опубликована на странице Vodafone в социальной сети Facebook.
Что не так с услугой
По словам женщины, эту услугу она подключила в феврале 2025 года. По условиям, автоматическое начисление пакета услуг должно было продолжаться до 2026 года, однако уже в мае украинка получила сообщение, что ее номер выключают из-за неуплаты.
"Дозвониться на горячую линию невозможно. Робот в приложении отвечает, что все операторы заняты. Это как?" — говорится в сообщении.
Как прокомментировали ситуацию в компании Vodafone
Мобильный оператор в ответ на сообщение посоветовал абоненту написать в личные сообщения "чтобы вместе разобраться с ситуацией"
"Год без абонплат" — сколько стоит услуга
Vodafone, как указывается на сайте мобильного оператора, предлагает эту услугу как для контракта, так и для предоплаты. Тарифы за подключение являются следующими:
- для предоплаты — от 550 до 5 тыс. грн;
- для контракта — от 1 980 до 16,5 тыс. грн.
Напомним, абоненты lifecell ежедневно будут платить по 5 грн за пакеты услуг "Бизнес старт", "Бизнес свобода" и "Бизнес премиум". Оплату будут взимать при одном условии.
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