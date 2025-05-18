Подключить Год без абонплат в Vodafone — о чем должны знать украинцы

Магазин Vodafone в Украине. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

У абонентов мобильного оператора Vodafone в Украине могут возникать проблемы с услугой "Год без абонплат". Например, ее могут отключить без предупреждения и каких-либо объяснений.

Жалоба об этом была опубликована на странице Vodafone в социальной сети Facebook.

Реклама

Читайте также:

Что не так с услугой

По словам женщины, эту услугу она подключила в феврале 2025 года. По условиям, автоматическое начисление пакета услуг должно было продолжаться до 2026 года, однако уже в мае украинка получила сообщение, что ее номер выключают из-за неуплаты.

"Дозвониться на горячую линию невозможно. Робот в приложении отвечает, что все операторы заняты. Это как?" — говорится в сообщении.

Как прокомментировали ситуацию в компании Vodafone

Мобильный оператор в ответ на сообщение посоветовал абоненту написать в личные сообщения "чтобы вместе разобраться с ситуацией"

"Год без абонплат" — сколько стоит услуга

Vodafone, как указывается на сайте мобильного оператора, предлагает эту услугу как для контракта, так и для предоплаты. Тарифы за подключение являются следующими:

для предоплаты — от 550 до 5 тыс. грн;

для контракта — от 1 980 до 16,5 тыс. грн.

Напомним, абоненты lifecell ежедневно будут платить по 5 грн за пакеты услуг "Бизнес старт", "Бизнес свобода" и "Бизнес премиум". Оплату будут взимать при одном условии.

Также мы рассказывали о появлении нового тарифа от Киевстара. Пользователи фиксированной связи получат полезное дополнение.