Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Фінанси arrow Українці проти "тисячі від Зеленського" — куди пропонують віддати arrow

Українці проти "тисячі від Зеленського" — куди пропонують віддати

1 листопада 2024 18:39
Ірина Шпак - редактор
Ірина Шпак
редактор
Петиції проти "тисячі від Зеленського" — українці пропонують спрямувати гроші на оборону країни
Гроші в руках. Фото: Новини.LIVE
Ірина Шпак - редактор
Ірина Шпак
редактор

Після того, як Президент України Володимир Зеленський анонсував фінансову допомогу у розмірі 1000 гривень, деякі громадяни виступили проти. Зокрема українці почали створювати петиції, де закликають владу спрямувати ці гроші на інші потреби країни.

Про це йдеться в петиціях, які опублікували на офіційному порталі Президента України.

Читайте також:

На що українці пропонують витратити "тисячу від Зеленського"

Наразі підписи збирають три ініціатори. В одній з петицій пенсіонерка підрахувала, що на ці гроші, що заплановано виплатити, можна виготовити від 500 до 1000 ракето-дронів "Паляниця", і пропонує спрямувати кошти саме на них. Ця петиція зібрала 163 підписи з 25 000 необхідних.

"Навіть з урахуванням моєї жебрацької пенсії, я вважаю, що дані гроші потрібно пустити на обороноздатність України. Виплата 1000 гривень окремо не допоможе нікому, але допоможе нам усім у захисті України", — написала вона.

Українці збирають підписи проти тисячі Зеленського
Українська пенсіонерка закликає відмінити гроші від є Підтримки. Скриншот: petition.president.gov.ua

Її підтримала інша авторка, яка поскаржилася на те, що попередню грошову допомогу під час епідемії Covid-19 вона не змогла отримати, тому переконана, що й цього разу виплати не отримає.

"Вважаю, що гроші треба віддавати на дрони, на армію, а не заможнім людям з дорогими телефонами. За Вашою пропозицією бідним, без таких телефонів, нема чого і рипатися за якоюсь допомогою від держави. Скасуйте свій намір допомогти лише багатим, і краще віддайте гроші військовим", — йдеться в петиції, яка зібрала 136 підписів.

Автор третьої петиції закликає спрямувати кошти програми "єПідтримка" на реабілітацію ветеранів війни. За три дні його ініціатива зібрала 409 підписів.

"Пропоную спрямувати ці кошти на фінансування реабілітаційних заходів для ветеранів війни, що допоможе більшій кількості людей повернутися до повноцінного життя. Реабілітація ветеранів сприятиме збільшенню кількості працездатних громадян, що, у свою чергу, позитивно позначиться на економічній ситуації в країні. Це також дозволить збільшити ресурси для інших важливих галузей економіки та оборони нашої держави", — написав він.

Що ще варто знати

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський 25 жовтня заявив, що з 1 грудня планують запровадити нову програму підтримки українців. Кожен українець має отримати 1000 грн, які зможе витратити на українські товари та послуги, зокрема комунальні.

Ми також писали, що шахраї використовують рішення української влади про виплату фінансової підтримки в розмірі 1000 гривень громадянам, поширюючи в інтернеті фейкові повідомлення. Метою цих дій є отримання доступу до банківських рахунків українців.

виплати петиція гроші єПідтримка фінансова допомога

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

19:23 РФ балістикою атакувала Харків, пошкоджено 14 будинків — фото

19:04 Постачальники визначилися — скільки коштує 1 куб газу в листопаді

19:03 Шалений вітер та дощ — завтра Харків накриє негода

18:55 У Брюсселі хотіли отруїти газом учасників заходу для ЗСУ

18:49 Справа про розкрадання генераторів в Одесі — нові деталі

Ідея пасивного доходу — допоможе збільшити статок у 2024 - 80x80

Ідея пасивного доходу — допоможе збільшити статок у 2024

18:48 У застосунку Резерв+ стався технічний збій

18:41 Пільги для неповнолітніх працівників — на що можна розраховувати

18:39 Українці проти "тисячі від Зеленського" — куди пропонують віддати

18:34 Правоохоронці викрили ще чотири схеми для ухилянтів — фото

18:18 У трьох містах вкотре виявили масштабну корупцію у МСЕК — фото

19:23 РФ балістикою атакувала Харків, пошкоджено 14 будинків — фото

19:04 Постачальники визначилися — скільки коштує 1 куб газу в листопаді

19:03 Шалений вітер та дощ — завтра Харків накриє негода

18:55 У Брюсселі хотіли отруїти газом учасників заходу для ЗСУ

18:49 Справа про розкрадання генераторів в Одесі — нові деталі

Ідея пасивного доходу — допоможе збільшити статок у 2024 - 80x80

Ідея пасивного доходу — допоможе збільшити статок у 2024

18:48 У застосунку Резерв+ стався технічний збій

18:41 Пільги для неповнолітніх працівників — на що можна розраховувати

18:39 Українці проти "тисячі від Зеленського" — куди пропонують віддати

18:34 Правоохоронці викрили ще чотири схеми для ухилянтів — фото

18:18 У трьох містах вкотре виявили масштабну корупцію у МСЕК — фото

06:42 Індекс борщу — як в Україні зросли ціни на традиційну страву

Ексклюзив

04:34 Сюрпризи бюджету на наступний рік — скільки коштуватиме долар

31 жовтня 2024

06:53 ТОП-10 шкіл Одеси у 2024 році — де найкраще готують до НМТ

06:24 Мобілізація та правила на кордоні — що зміниться з 1 листопада

Ексклюзив

04:33 Бомба сповільненої дії — що приховують глибини Чорного моря

30 жовтня 2024

06:50 ТОП-10 шкіл Харкова у 2024 році — де найкраще готують до НМТ

06:40 Які ціни на алюміній у жовтні — вартість 1 кг кольорових металів

29 жовтня 2024

06:55 ТОП-10 шкіл Львова у 2024 році — де найкраще готують до НМТ

06:40 Ціни на кольорові метали наприкінці жовтня — скільки коштує мідь

06:30 В Україні впала вартість кукурудзи — ціни на зерно у жовтні

Text

17:50 Чи зміняться пенсії та тарифи у листопаді — ефір Вечір.LIVE

Text

17:42 Нардепка повідомила, на що розрахований бюджет на 2025 рік

Text

15:50 Шуляк пояснила, чому зараз неможливо провести вибори

Text

14:53 Україна майже підійшла до максимуму споживання — коли блекаути

Text

13:02 НАТО дозволить Польщі збивати ракети — ефір День.LIVE

Ідея пасивного доходу — допоможе збільшити статок у 2024 - 80x80

Ідея пасивного доходу — допоможе збільшити статок у 2024

Text

12:57 Коли війська КНДР з'являться на фронті — прогноз бійців ЗСУ

Text

12:13 Южаніна розкрила зміни у поданні декларацій чиновників

Text

11:33 Нардеп розкритикувала збільшення видатків Рахункової палати

Text

10:30 Южаніна заявила, що 100 млрд грн з бюджету можна перенаправити

Text

08:56 Попенко повідомив, скільки тепломереж Києва потребують ремонту

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

06:22Що не казати працівнику ТЦК, якщо це ваш друг чи родич

24 жовтня 2024

15:54 Прокурор Дніпропетровщини оформив інвалідність у 46 років — його статки зросли

29 жовтня 2024

18:43 Хто підлягає мобілізації у листопаді 2024 року першочергово

28 жовтня 2024

09:08 Окупанти готуються до перекидання військ на ТОТ Запоріжжя

21 жовтня 2024

20:00 На чому правильно смажити яйця, щоб не нашкодити здоров'ю

24 жовтня 2024
Новина з відео

08:30 Кого з чоловіків не мають права мобілізувати примусово — пояснюють юристи

21 жовтня 2024

08:00 Українцям виплатять по 10,8 тис. грн у жовтні — деталі

19 жовтня 2024

06:25Повістку не дають, а вантажать в бусик — що робити з такою поведінкою ТЦК

24 жовтня 2024

10:37 Зарплати в ЗСУ з 1 листопада — відомо, які суми отримають бійці

18 жовтня 2024
Новина з фото

22:33 Чим підживити квітку різдвяник у листопаді, щоб вона розквітнула в грудні