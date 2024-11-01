Петиції проти "тисячі від Зеленського" — українці пропонують спрямувати гроші на оборону країни

Гроші в руках. Фото: Новини.LIVE

Після того, як Президент України Володимир Зеленський анонсував фінансову допомогу у розмірі 1000 гривень, деякі громадяни виступили проти. Зокрема українці почали створювати петиції, де закликають владу спрямувати ці гроші на інші потреби країни.

Про це йдеться в петиціях, які опублікували на офіційному порталі Президента України.

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Наразі підписи збирають три ініціатори. В одній з петицій пенсіонерка підрахувала, що на ці гроші, що заплановано виплатити, можна виготовити від 500 до 1000 ракето-дронів "Паляниця", і пропонує спрямувати кошти саме на них. Ця петиція зібрала 163 підписи з 25 000 необхідних.

"Навіть з урахуванням моєї жебрацької пенсії, я вважаю, що дані гроші потрібно пустити на обороноздатність України. Виплата 1000 гривень окремо не допоможе нікому, але допоможе нам усім у захисті України", — написала вона.

Українська пенсіонерка закликає відмінити гроші від є Підтримки. Скриншот: petition.president.gov.ua

Її підтримала інша авторка, яка поскаржилася на те, що попередню грошову допомогу під час епідемії Covid-19 вона не змогла отримати, тому переконана, що й цього разу виплати не отримає.

"Вважаю, що гроші треба віддавати на дрони, на армію, а не заможнім людям з дорогими телефонами. За Вашою пропозицією бідним, без таких телефонів, нема чого і рипатися за якоюсь допомогою від держави. Скасуйте свій намір допомогти лише багатим, і краще віддайте гроші військовим", — йдеться в петиції, яка зібрала 136 підписів.

Автор третьої петиції закликає спрямувати кошти програми "єПідтримка" на реабілітацію ветеранів війни. За три дні його ініціатива зібрала 409 підписів.

"Пропоную спрямувати ці кошти на фінансування реабілітаційних заходів для ветеранів війни, що допоможе більшій кількості людей повернутися до повноцінного життя. Реабілітація ветеранів сприятиме збільшенню кількості працездатних громадян, що, у свою чергу, позитивно позначиться на економічній ситуації в країні. Це також дозволить збільшити ресурси для інших важливих галузей економіки та оборони нашої держави", — написав він.

Що ще варто знати

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський 25 жовтня заявив, що з 1 грудня планують запровадити нову програму підтримки українців. Кожен українець має отримати 1000 грн, які зможе витратити на українські товари та послуги, зокрема комунальні.

Ми також писали, що шахраї використовують рішення української влади про виплату фінансової підтримки в розмірі 1000 гривень громадянам, поширюючи в інтернеті фейкові повідомлення. Метою цих дій є отримання доступу до банківських рахунків українців.