Петиции против "тысячи от Зеленского" — украинцы предлагают направить деньги на оборону страны

Деньги в руках. Фото: Новини.LIVE

После того, как Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал финансовую помощь в размере 1000 гривен, некоторые граждане выступили против. В частности, украинцы начали создавать петиции, где призывают власти направить эти деньги на другие нужды страны.

Об этом говорится в петициях, опубликованных на официальном портале Президента Украины.

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Сейчас подписи собирают три инициатора. В одной из петиций пенсионерка подсчитала, что на эти запланированные выплаты можно изготовить от 500 до 1000 ракето-дронов "Паляниця", и предлагает направить средства именно на них. Эта петиция собрала 163 подписи из 25 000 необходимых.

"Даже с учетом моей нищенской пенсии, я считаю, что данные деньги нужно пустить на обороноспособность Украины. Выплата 1000 гривен отдельно не поможет никому, но поможет нам всем в защите Украины", — написала она.

Украинская пенсионерка призывает отменить деньги от Поддержки. Скриншот: petition.president.gov.ua

Ее поддержал другой автор, которая пожаловалась на то, что предыдущую денежную помощь во время эпидемии Covid-19 она не смогла получить, поэтому убеждена, что и на этот раз выплаты не получит.

"Считаю, что деньги надо отдавать на дроны, на армию, а не состоятельным людям с дорогими телефонами. По Вашему предложению бедным, без таких телефонов, нечего и рыпаться с помощью государства. Отмените свое намерение помочь только богатым, и лучше отдайте деньги военным", — говорится в петиции, которая собрала 136 подписей.

Автор третьей петиции призывает направить средства программы "поддержка" на реабилитацию ветеранов войны. За три дня его инициатива собрала 409 подписей.

"Предлагаю направить эти средства на финансирование реабилитационных мероприятий для ветеранов войны, что поможет большему числу людей вернуться к полноценной жизни. Реабилитация ветеранов будет способствовать увеличению количества трудоспособных граждан, что, в свою очередь, положительно отразится на экономической ситуации в стране. Это также позволит увеличить ресурсы для других важных отраслей экономики и обороны нашего государства", — написал он.

Что еще стоит знать

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский 25 октября заявил, что с 1 декабря планируют внедрить новую программу поддержки украинцев. Каждый украинец должен получить 1000 грн, которые сможет потратить на украинские товары и услуги, в том числе коммунальные.

Мы также писали, что мошенники используют решение украинских властей о выплате финансовой поддержки в размере 1000 гривен гражданам, распространяя в интернете фейковые сообщения. Целью этих действий является получение доступа к банковским счетам украинцев.