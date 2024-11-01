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Тисяча від Зеленського — шахраї вигадали схему обману українців

1 листопада 2024 13:27
Ірина Шпак - редактор
Ірина Шпак
редактор
Шахраї вигадали нову схему обману — як не втратити тисячу від Зеленського
Українські гривні. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
Ірина Шпак - редактор
Ірина Шпак
редактор

Шахраї використовують рішення української влади про виплату фінансової підтримки в розмірі 1000 гривень громадянам, поширюючи в інтернеті фейкові повідомлення. Метою цих дій є отримання доступу до банківських рахунків українців.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства соціальної політики України.

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У держустанові зазначили, що кіберзлочинці шукають своїх жертв, зокрема, у Telegram-каналах.

Мінісоцполітики закликало громадян та ЗМІ не довіряти таким повідомленням, не переходити за відповідними посиланнями та не поширювати цю інформацію. Вказані ресурси є шахрайськими — у тих, хто перейде за посиланням, вимагатимуть вказати персональні дані банківських карток, що дасть змогу шахраям отримати доступ до всіх коштів на рахунках.

"Уся достовірна інформація щодо оформлення грошової підтримки у 1000 гривень буде розміщена на офіційних ресурсах уряду. А можливість отримати 1000 грн в рамках програми Зимова єПідтримка буде здійснюватися через офіційний застосунок Дія", — пояснили у міністерстві.

Важливо зазначити, що офіційну інформацію про соціальну підтримку населення можна отримати на інтернет-сторінках Міністерства соціальної політики:

  • на сайті;
  • у Facebook;
  • у Telegram.

Що ще варто знати

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський 25 жовтня заявив, що з 1 грудня планують запровадити нову програму підтримки українців. Кожен українець має отримати 1000 грн, які зможе витратити на українські товари та послуги, зокрема комунальні.

Ми також повідомляли, що прем'єр-міністр України Денис Шмигаль розповів деталі про фінансову допомогу у межах зимової програми "єПідтримка". Вона має три основні мети.

виплати шахрайство гроші єПідтримка фінансова допомога

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