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Украинцы продолжают скупать доллар – что происходит на рынке

21 января 2025 14:47
Виталий Чайка - Редактор
Виталий Чайка
Редактор
Украинцы покупают все больше долларов, создавая спрос на валютном рынке
Пункта обмена валют. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
Виталий Чайка - Редактор
Виталий Чайка
Редактор

С начала 2025 года украинцы купили почти миллиард долларов, что составляет 39% от всех интервенций Национального банка. Спрос на доллар со стороны населения увеличивается с геометрической прогрессией – его приходится удовлетворять ценой значительных интервенций регулятора.

По данным бывшего главы Совета Нацбанка Богдана Данилишина, за 20 дней января текущего года украинцы купили более 930 млн долл. в наличной и безналичной форме, а НБУ за это время провел чистых валютных интервенций на сумму 2,5 млрд долл.

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Данилишин напомнил, что в прошлом году покупка валюты украинцами составила 35% от валютных интервенций НБУ, в 2023 г. — 17%, а в 2022 г. — лишь 4%. За 2024 г. население нарастило покупку иностранной валюты в 3 раза по сравнению с 2023 годом. Валютный спрос в стране усилился несмотря на улучшение фундаментальных макроэкономических факторов, констатирует финансист.

По его словам, в следующем году Международный валютный фонд ожидает, что нетто-интервенции Нацбанка составят 36 млрд (+5%).

"А это должно было бы обеспечить удержание среднегодового обменного курса на уровне 43,4 грн за 1 долл. (+8%)", — добавил Данилишин.

Что происходит с курсом доллара сегодня

На 21 января Национальный банк Украины повысил (+0,0294 грн) курс доллара и установил его на уровне 42,1551 грн за долл. До сегодня доллар дешевел три дня подряд.

В то же время средний курс покупки доллара в обменных пунктах составляет 42 грн, а продажи — 42,6 грн.

На межбанковском же валютном рынке курс доллара сегодня колеблется в диапазоне 42,17-42,2 грн, не изменившись по сравнению с закрытием межбанка в понедельник, 20 января.

Как сообщалось, в государственный бюджет на текущий год заложен курс 45 грн за доллар. Но эксперты подчеркивают, что для Министерства финансов Украины выгоден высокий курс доллара и потому среднегодовой курс может быть на отметке 47,5 грн за доллар.

Также в Нацбанке хотят полностью заменить доллар для рынка — чтобы курсообразующая валюта была евро. Такой переход регулятор считает полезным экономике. В то же время, в НБУ обещают, что весь процесс перехода будет постепенным и незаметным, не называя сроки.

НБУ курс валют курс гривны курс доллара доллар

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Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

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