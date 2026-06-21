Українці переплачують за світло: енергетики назвали незвичну причину

Рахунки за комуналку й гроші, людина біля холодильника. Фото: Новини.LIVE, УНІАН. Колаж: Новини.LIVE

Віталій Чайка Редактор економічних новин

Усі українці не проти отримувати менші рахунки за електроенергію. При цьому мало хто знає, які методи допоможуть економити. Наприклад, енергетики радять українцям ставити холодильник подалі від джерел тепла, не зберігати у ньому гарячі страви і регулярно розморожувати.

Про ці правила розповіли у Закарпаттяобленерго, передає Новини.LIVE.

Як правильно використовувати холодильник вдома

Як пояснили фахівці, влітку компресор холодильника працює частіше, щоб підтримувати необхідну температуру всередині камер. Чим вища температура повітря в приміщенні, тим більше потужніше працює техніка, охолоджуючи продукти.

Як українцям економити електроенергію. Скриншот: Закарпаттяобленерго

Коли температура в кімнаті сягає понад 30 градусів , холодильник починає споживати майже вдвічі більше електроенергії. Саме тому важливо створити для нього максимально сприятливий режим експлуатації.

Як гарячі страви в холодильнику збільшують витрати на електроенергію

Одна із найпоширеніших помилок українців — встановити холодильник поруч із газовою плитою, духовкою чи батареєю опалення. Так техніка перебуває під постійним впливом тепла й працює майже без перепочинку. Через цю помилку люди переплачують за світло.

Також важливо, щоб пряме сонячне світло не потрапляло на корпус холодильника. Навіть якщо приміщення добре провітрюється, нагріті сонцем стінки приладу змушують систему охолодження працювати інтенсивніше.

Це погана звичка, оскільки теплі страви ще більше навантажують компресор холодильника. Через гарячу їжу камера розігрівається, тож холодильник нормалізовує роботу, витрачаючи забагато енергії.

Як повідомляли Новини.LIVE, в квитанціях українців за комуналку може зникнути послуга з розподілу газу. Не платитимуть мешканці будинків, у яких під час обстрілів були пошкоджені об'єкти газоспоживання. Також людям дозволять не передавати показники лічильників газу.

Ще Новини.LIVE писали, що для більшості населення 1 кВт електроенергії коштує 4,32 гривень. Але уряд надає спеціальні умови для деяких пільгових категорій. У певний сезон вони можуть платити за світло ще менше.