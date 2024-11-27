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Українці отримають гроші від держави — хто має право на виплати

27 листопада 2024 13:00
Дубровенко Артур - Редактор економічних новин
Дубровенко Артур
Редактор економічних новин
Додаткові гроші до зими. Шмигаль анонсував нову допомогу в Україні
Гроші у руках. Фото: Новини.LIVE
Дубровенко Артур - Редактор економічних новин
Дубровенко Артур
Редактор економічних новин

У рамках програми "Тепла зима" уряд надасть фінансову допомогу певним категоріям громадян. Малозабезпечені сім'ї та внутрішньо переміщені особи зможуть отримати грошові виплати для придбання теплого одягу, взуття та інших необхідних речей для дітей.

Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

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Шмигаль повідомив, що уряд розпочав реалізацію комплексного пакета "Зимової підтримки" для українських сімей. У рамках цієї програми передбачено одноразову грошову допомогу у розмірі 6,5 тис. грн на кожну дитину для проходження зимового періоду.

Виплати отримають малозабезпечені сім'ї та сім'ї-ВПО, які мають дітей або дорослих з інвалідністю І групи. Грошова допомога надійде у грудні.

"Протягом грудня кожна малозабезпечена родина, а також сім'ї-ВПО, у яких є діти або дорослі з інвалідністю І групи, отримають на кожну дитину по 6 500 грн. Це кошти на купівлю дітям теплого одягу, взуття та інших речей, які потрібні взимку. Сьогодні ухвалюємо відповідну постанову, що дає старт цій програмі", — повідомив прем’єр-міністр.

Також, за словами Шмигаля, до Дня святого Миколая діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, які виховуються у сім'ях опікунів чи піклувальників, отримають додатково по 1 тис. грн. Фінансування цієї програми здійснюється за підтримки ЮНІСЕФ.

Раніше ми розповідали на які виплати можна розраховувати після 40 років стажу. Відповідно до чинного законодавства України, громадяни, які мають 40 років страхового стажу, мають право на отримання пенсії за віком.

Також ми писали про додаткову допомогу від ЮНІСЕФ. Дитячий фонд ООН посилює допомогу вразливим категоріям українців, особливо сім'ям із дітьми у прифронтових районах.

Денис Шмигаль виплати фінансова допомога гроші Україна

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