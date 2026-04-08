Як насправді працює Національний кешбек: українцям сказали, хто заробляє гроші

З початком повномасштабної війни з Росією український уряд започаткував одразу декілька програм з фінансової допомоги населенню. Гроші, як правило, виплачують найбільш вразливим категоріям українців. Наприклад у квітні 2026 року пенсіонери, ВПО, малозабезпечені сім'ї отримають від держави одноразову виплату у розмірі 1500 гривень. Однак ці гроші варто було б сконцентрувати на малозабезпечних громадянах.

Про це заявив в етері програми Ранок.LIVE виконавчий директор, експерт економічного дискусійного клубу Олег Пендзин.

На одноразову грошову допомогу держава витратить близько 10 млрд гривень, та експерт вважає, що підтримка "розмазана" на всіх людей, незалежно від їхнього майнового цензу. Набагато ефективніше було б сконцентрувати гроші на малозабезпечених верствах, які найбільше потребують.

"Середній клас завжди є донором бюджету, а не отримувачем соціальної допомоги. Напевно, уряду варто переглядати підходи і не "розкидувати" достатньо невеликі бюджетні кошти на все населення, а давати цільово дійсно тим, хто дуже сильно цього потребує", — сказав Пендзин.

З березня уряд запровадив диференційовану модель з двома рівнями кешбеку — 5% і 15%. Та щоб отримати максимальну суму кешбеку, як пояснив Олег Пендзин, людині треба витратити до 35 000 гривень на товари українського виробництва.

"Любі програми кешбеку направлені на підтримку людей. Ті, хто може витратити 30 000 — 35 000 гривень — не бідна людина. Тобто чим більше ви витрачаєте — тим більше ви отримуєте кешбеку", — пояснив експерт економічного дискусійного клубу.

Як зауважив Пендзин, це ж стосується й програми відшкодування коштів за купівлю паливно-мастильних матеріалів — переспрямована на тих, хто витрачає багато.

Як повідомляли Новини.LIVE, деякі українці можуть втратити держпідтримку. Натомість їм запропонують оформити базову соціальну допомогу. Попередній закон Верховна Рада України не підтримала, та уряд вже підготував оновлений варіант, який може серйозно змінити всю систему соцпідтримки.