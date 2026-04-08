Главная Финансы Украинцы не заработают деньги с Нацкешбеком: Пендзин объяснил проблему

Дата публикации 8 апреля 2026 17:35
Как на самом деле работает Национальный кэшбэк: украинцам сказали, кто зарабатывает деньги
Работники в супермаркете разлагают продукты и человек достает деньги из кошелька. Фото: Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

С началом полномасштабной войны с Россией украинское правительство начало сразу несколько программ по финансовой помощи населению. Деньги, как правило, выплачивают наиболее уязвимым категориям украинцев. Например, в апреле 2026 года пенсионеры, ВПЛ, малообеспеченные семьи получат от государства единовременную выплату в размере 1500 гривен. Однако эти деньги следовало бы сконцентрировать на малообеспеченных гражданах.

Об этом заявил в эфире программы Ранок.LIVE исполнительный директор, эксперт экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин.

На единовременную денежную помощь государство потратит около 10 млрд гривен, и эксперт считает, что поддержка "размазана" на всех людей, независимо от их имущественного ценза. Гораздо эффективнее было бы сконцентрировать деньги на малообеспеченных людях, которые больше всего нуждаются.

"Средний класс всегда является донором бюджета, а не получателем социальной помощи. Наверное, правительству стоит пересматривать подходы и не "разбрасывать" достаточно небольшие бюджетные средства на все население, а давать целевым образом действительно тем, кто очень сильно в этом нуждается", — сказал Пендзин.

Что не так с программой Национальный кэшбэк

С марта правительство ввело дифференцированную модель с двумя уровнями кэшбэка — 5% и 15%. Но чтобы получить максимальную сумму кэшбека, как пояснил Олег Пендзин, человеку надо потратить до 35 000 гривен на товары украинского производства.

"Любые программы кэшбэка направлены на поддержку людей. Те, кто может потратить 30 000 — 35 000 гривен — не бедный человек. То есть чем больше вы тратите — тем больший вы получаете кэшбек", — объяснил эксперт экономического дискуссионного клуба.

Как отметил Пендзин, это же касается и программы возмещения средств за покупку горюче-смазочных материалов — перенаправлена на тех, кто тратит много.

Как сообщали Новини.LIVE, некоторые украинцы могут потерять господдержку. Вместо этого им предложат оформить базовую социальную помощь. Предыдущий закон Верховная Рада Украины не поддержала, и правительство уже подготовило обновленный вариант, который может серьезно изменить всю систему соцподдержки. Еще Новини.LIVE писали, что детям в Украине выплатят по 5 000 гривен пособия. Деньги получат семьям с детьми до 18 лет. Известно, каким условиям следует отвечать.

Виталий Чайка - Редактор экономических новостей
Виталий Чайка
Реклама

