Цены на электроэнергию — как семье сэкономить 430 грн

Квитанция и деньги. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В Украине существенно возросла стоимость электроэнергии за последние два года, только в этом — на 63,6%. Однако потребители коммунальных услуг могут сэкономить на оплате счетов.

Об этом пишет издание Oboz.ua.

Читайте также:

Как платить за электричество меньше на 400 грн

Чтобы получить большую скидку на электроэнергию, достаточно обратиться к компаниям-поставщикам и установить двухтарифный счетчик "день-ночь". Благодаря такому прибору использованное ночью электричество обойдется значительно дешевле.

Сейчас действует тариф в 4,32 грн/кВт-ч, а ночной будет составлять 2,16 грн/кВт-ч.

Соответствующие счетчики имеют два режима учета в зависимости от времени суток:

ночью с 23:00 до 7:00 работает льготный тариф;

днем с 7:00 до 23:00 — стоимость электроэнергии будет обычная.

То есть,если тратить энергию ночью (включать бойлер, стиральную и посудомоечную машины, хлебопечку и другие приборы), то можно платить ночной тариф в 2,16 грн.

Если взять семью из трех человек, в квартире которых есть электроплита и бойлер, при потреблении 300 кВт-час электроэнергии в месяц, то по дневному тарифу в 4,32 грн будет платить 1296 грн, а с ночным — 864 грн (меньше почти на 430 грн).

Как известно, с 1 июня 2024 года тариф на электроэнергию для бытовых потребителей повысили с 2,64 грн/кВт-ч до 4,32 грн/кВт-ч. Необходимость повышения тарифа объяснили тем, что Россия разрушила энергоинфраструктуру Украины, поэтому были необходимы средства на ремонт.

Напомним, в Украине повысились тарифы на коммунальные услуги за год на 18,7%. Больше всего выросла в цене электроэнергия.

Также мы писали, что снова могут пересчитать плату за доставку газа. Во время предстоящего перерасчета возьмут за основу новый период — 2023/2024.