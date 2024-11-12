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Українці можуть втратити пенсію у 2025 році — хто під загрозою

12 листопада 2024 06:10
Андрій Жинкін - редактор
Андрій Жинкін
редактор
Пенсіонери можуть втратити виплати у 2025 році — в чому причина
Пенсіонер проходить процедуру ідентифікації. Фото: Pexels
Андрій Жинкін - редактор
Андрій Жинкін
редактор

Державні виплати — це єдине джерело прибутку для більшості пенсіонерів. Однак у 2025 році можливе введення нових правил, згідно з якими нарахування пенсії деяким українцям можуть тимчасово припинити.

Про це зазначається у статті 41 проєкту державного бюджету України на 2025 рік.

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Кому можуть призупинити нарахування пенсії

Кабмін намагається знизити витрати державного бюджету, зокрема шляхом коригування пенсій для ВПО, з огляду на поточну економічну ситуацію та збільшення фінансового навантаження. Пенсії можуть бути призупинені для таких категорій громадян:

  1. Пенсіонерам, які не пройшли обов’язкову ідентифікацію. 
  2. Пенсіонерам, які отримали статус ВПО до 24 лютого 2022 року і не здійснювали руху коштів на своїх рахунках протягом останнього року. 

Відсутність будь-яких операцій на пенсійних рахунках громадян може вказувати на те, що вони або не перебувають в Україні, або не потребують соціальної підтримки, тому ПФУ може призупинити виплати до уточнення обставин.

Також для ВПО передбачена регулярна процедура ідентифікації, що підтверджує їх право на соціальні виплати. Тож нарахування пенсій можуть бути зупинені до виконання цієї процедури.

Що робити, якщо пенсію припинять нараховувати

У разі затвердження законопроєкту, пенсіонери зможуть відновити свої виплати подавши заяву та документи, які пояснюють відсутність руху коштів або проходження ідентифікації. Процес відновлення виплат повинен бути оперативним за умови надання всіх необхідних документів, що дозволить уникнути затримок і забезпечить безперервність пенсійних надходжень.

Хоча загроза втратити виплати може викликати обурення серед громадян, уряд пояснює ці зміни прагненням зменшити витрати та забезпечити цільове використання грошей, щоб допомога доходила саме до тих, хто її справді потребує.

Раніше ми писали, що отримання пенсійного посвідчення є важливим кроком для пенсіонерів в Україні. Воно не тільки підтверджує право на виплати, а й дає доступ до соціальних послуг та пільг.

Також ми розповідали, що уряд планує реформувати систему виплат пенсій для держслужбовців і силовиків. Адже на їх забезпечення державою витрачається більше грошей, ніж на освіту. 

виплати ВПО бюджет пенсії соцвиплати

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