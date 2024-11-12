Пенсионеры могут потерять выплаты в 2025 году – в чем причина

Пенсионер проходит процедуру идентификации Фото: Pexels

Государственные выплаты – это единственный источник прибыли для большинства пенсионеров. Однако в 2025 г. возможно введение новых правил, согласно которым начисление пенсии некоторым украинцам могут временно прекратить.

Об этом говорится в статье 41 проекта государственного бюджета Украины на 2025 год.

Читайте также:

Кому могут приостановить начисление пенсии

Кабмин пытается снизить расходы государственного бюджета, в частности путем корректировки пенсий для ВПЛ, учитывая текущую экономическую ситуацию и увеличение финансовой нагрузки. Пенсии могут быть приостановлены для следующих категорий граждан:

Пенсионерам, не прошедшим обязательную идентификацию. Пенсионерам, которые получили статус ВПЛ до 24 февраля 2022 года и не совершали движения средств на своих счетах в течение последнего года.

Отсутствие каких-либо операций на пенсионных счетах граждан может указывать на то, что они либо не находятся в Украине, либо не нуждаются в социальной поддержке, поэтому ПФУ может приостановить выплаты до уточнения обстоятельств.

Также для ВПЛ предусмотрена регулярная процедура идентификации, подтверждающая их право на социальные выплаты. Так что начисления пенсий могут быть приостановлены до выполнения этой процедуры.

Что делать, если пенсию перестанут начислять

В случае утверждения законопроекта, пенсионеры смогут восстановить свои выплаты, подав заявление и документы, объясняющие отсутствие движения средств или прохождение идентификации. Процесс возобновления выплат должен быть оперативным при предоставлении всех необходимых документов, что позволит избежать задержек и обеспечит непрерывность пенсионных поступлений.

Хотя угроза потерять выплаты может вызвать возмущение среди граждан, правительство объясняет эти изменения стремлением уменьшить расходы и обеспечить целевое использование денег, чтобы помощь доходила именно до тех, кто в ней действительно нуждается.

Ранее мы писали, что получение пенсионного удостоверения является важным шагом для пенсионеров в Украине. Оно не только подтверждает право на выплаты, но и дает доступ к социальным услугам и льготам.

Также мы рассказывали, что правительство планирует реформировать систему выплат пенсий для госслужащих и силовиков. Ведь на их обеспечение государством тратится больше денег, чем на образование.