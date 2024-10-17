Податкові пільги в Україні — хто має право платити менше

Українські гривні. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

В Україні існує можливість зменшити податкове навантаження без використання офшорів, недобросовісних схем та "конвертної" зарплати. Мова йде про податкову соціальну пільгу. Проте варто зазначити, що вона має свої недоліки: на цю пільгу можуть розраховувати лише особи з низькими доходами.

Про те, хто та як може отримати податкову соціальна пільгу, розповіли Факти ICTV.

Читайте також:

Детальніше про пільгу

Податкова соціальна пільга — це сума, яку відраховують із заробітної плати особи під час нарахування податку на доходи фізичних осіб (ПДФО). Іншими словами, це дозволяє сплачувати податок лише з частини своєї зарплати.

У Міністерстві фінансів зазначають, що податкову соціальну пільгу можна застосувати, якщо місячний дохід особи не перевищує прожитковий мінімум для працездатної особи, помножений на 1,4 та округлений до найближчих 10 гривень (у 2024 році прожитковий мінімум становить 3 028 грн). Отже, у 2024 році розмір доходу не повинен перевищувати 4 240 грн, щоб вам нарахували податкову соціальну пільгу.

Податкову соціальну пільгу можна використовувати лише в одному місці нарахування зарплати. Кожен працівник, чий дохід не перевищує 4 240 гривень, має право на загальну податкову соціальну пільгу, яка становить 50% від прожиткового мінімуму для працездатної особи.

Наприклад, у 2024 році базова пільга становить: 3 028 грн х 50% = 1 514 грн.

Розрахунок виглядає так: 4 240 грн (заробітна плата) — 1 514 грн (податкова соціальна пільга) = 2 726 грн. Саме з цієї суми буде утримано податок на доходи фізичних осіб (ПДФО).

Як отримати податкову пільгу

Щоб отримати податкову соціальну пільгу, вам слід подати заяву своєму роботодавцеві. До заяви необхідно додати документи, які підтверджують ваше право на отримання пільги. Список необхідних документів можна знайти у постанові Кабінету Міністрів України від 29.12.2010 № 1227 за посиланням. Пільга почне діяти з моменту, коли ваш роботодавець отримає відповідну заяву.

Податкову соціальну пільгу не можна застосовувати в таких випадках:

Не діє для інших видів доходу, окрім зарплати.

Не застосовується, якщо особа отримує стипендію чи бюджетне забезпечення протягом звітного місяця.

Не поширюється на доходи самозайнятих осіб від підприємницької або незалежної професійної діяльності.

Які пільги можна отримати

До зарплати робітника можна застосовувати один із трьох видів податкових соціальних пільг:

100% (1 514 грн у 2024 році);

150% (2 271 грн у 2024 році);

200% (3 028 грн у 2024 році).

На 1 514 грн пільги можуть розраховувати всі робітники з зарплатою до 4 240 грн. Працівники з двома і більше дітьми мають право на підвищені соціальні пільги: 150% (2 271 грн) та 200% (3 028 грн).

Запровадження податкової соціальної пільги спрямоване на підтримку малозабезпечених. Граничний розмір доходу для її застосування у 2024 році становить:

2 дітей: 8 480 грн (4 240 х 2).

3 дітей: 12 720 грн (4 240 х 3).

4 дітей: 16 960 грн (4 240 х 4).

5 дітей: 21 200 грн (4 240 х 5).

Якщо ваша зарплата не перевищує 8 480 грн і ви утримуєте двох дітей, ви можете розраховувати на податкову соціальну пільгу.

У 2024 році її розмір становить 1 514 грн на кожну дитину:

2 дітей: 3 028 грн (1 514 х 2).

3 дітей: 4 542 грн (1 514 х 3).

4 дітей: 6 056 грн (1 514 х 4).

Наприклад, якщо зарплата працівниці, яка має двох неповнолітніх дітей, становить 8 000 грн, вона має право на податкову соціальну пільгу. У такому випадку, сума, з якої буде утримано ПДФО, обчислюється так:

8 000 грн (зарплата) — (1 514 грн х 2) (ПСП) = 4 972 грн.

Працівники з зарплатою не вище 4 240 грн можуть розраховувати на 100% пільгу, а також є категорії, які мають право на 150% і 200% ПСП.

Хто може отримати пільгу до 200%

Податкову соціальну пільгу у 150% можуть отримати:

Самотні батьки (матері або батьки), вдови та вдівці, опікуни — за кожну дитину до 18 років.

Люди, які утримують дитину з інвалідністю — за кожну таку дитину до 18 років.

Особи, визнані постраждалими внаслідок Чорнобильської катастрофи, зокрема нагороджені грамотами Президії Верховної Ради УРСР.

Учні, студенти, аспіранти, ординатори, ад’юнкти.

Особи з інвалідністю I або II групи, за винятком учасників бойових дій Другої світової війни.

Особи, яким присуджено довічну стипендію за правозахисну діяльність, зокрема журналісти.

Учасники бойових дій на території інших країн після Другої світової війни, що підпадають під Закон України про статус ветеранів війни.

Податкову соціальну пільгу у 200% можуть отримати:

Герої України, Герої Радянського Союзу, Герої Соціалістичної Праці, повні кавалери ордена Слави або Трудової Слави, а також особи, нагороджені чотирма і більше медалями "За відвагу".

Учасники бойових дій під час Другої світової війни, особи з інвалідністю I і II групи з-поміж учасників бойових дій на території інших країн після Другої світової війни.

Колишні в’язні концтаборів, гетто та інших місць примусового утримання під час Другої світової війни, а також репресовані або реабілітовані особи.

Люди, які були насильно вивезені з території колишнього СРСР під час Другої світової війни на територію держав, що воювали з СРСР або були окуповані фашистською Німеччиною.

Особи, які перебували на блокадній території колишнього Ленінграда (РФ) з 8 вересня 1941 року до 27 січня 1944 року.

Що ще варто знати

Нагадаємо, українським військовослужбовцям та членам їхніх родин належить право на пільги з оплати комунальних послуг. Залежно від видів пільг передбачені знижки від 50% до 100%.

Ми також повідомляли, що в Пенсійному фонді України почали підготовку до автоматичного перерахунку і фінансування житлових субсидій з наближенням опалювального сезону 2024-2025. Відомо, хто отримає допомогу на зиму та які будуть суми.