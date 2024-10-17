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Украинцы могут платить меньше налогов — кто и как может получить льготу

17 октября 2024 17:27
Ирина Шпак - редактор
Ирина Шпак
редактор
Налоговые льготы в Украине — кто имеет право платить меньше
Украинские гривны. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
Ирина Шпак - редактор
Ирина Шпак
редактор

В Украине существует возможность уменьшить налоговую нагрузку без использования оффшоров, недобросовестных схем и "конвертной" зарплаты. Речь идет о налоговой социальной льготе. Однако следует отметить, что у нее есть свои недостатки: на эту льготу могут рассчитывать только лица с низкими доходами.

О том, кто и как может получить налоговую социальную льготу, рассказали Факты ICTV.

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Подробнее о льготе

Налоговая социальная льгота — это сумма, отчисляемая из заработной платы лица при начислении налога на доходы физических лиц (НДФЛ). Иными словами, это позволяет платить налог только по части своей зарплаты.

В Министерстве финансов отмечают, что налоговую социальную льготу можно применить, если месячный доход лица не превышает прожиточный минимум для трудоспособного лица, умноженный на 1,4, и округлен до ближайших 10 гривен (в 2024 году прожиточный минимум составляет 3 028 грн). Следовательно, в 2024 году размер дохода не должен превышать 4 240 грн, чтобы вам начислили налоговую социальную льготу.

Налоговую социальную льготу можно использовать только в одном месте начисления заработной платы. Каждый работник, чей доход не превышает 4240 гривен, имеет право на общую налоговую социальную льготу, которая составляет 50% от прожиточного минимума для трудоспособного лица.

Например, в 2024 году базовая льгота составляет: 3028 грн х 50% = 1 514 грн.

Расчет выглядит так: 4 240 грн (заработная плата) — 1 514 грн (налоговая социальная льгота) = 2 726 грн. Именно с этой суммы будет удержан налог на доходы физических лиц (НДФЛ).

Как получить налоговую льготу

Чтобы получить налоговую социальную льготу, вам следует подать заявление своему работодателю. К заявлению необходимо добавить документы, подтверждающие ваше право на получение льготы. Список необходимых документов можно найти в постановлении Кабинета Министров Украины от 29.12.2010 №1227 по ссылке. Льгота начнет действовать с момента, когда ваш работодатель получит соответствующее заявление.

Налоговую социальную льготу нельзя применять в следующих случаях:

  • Бездействует для других видов дохода, кроме зарплаты.
  • Неприменимо, если лицо получает стипендию или бюджетное обеспечение в течение отчетного месяца.
  • Не распространяется на доходы самозанятых от предпринимательской или независимой профессиональной деятельности.

Какие льготы можно получить

К зарплате рабочего можно применять один из трех видов налоговых социальных льгот:

  • 100% (1 514 грн в 2024 году).
  • 150% (2 271 грн в 2024 году).
  • 200% (3 028 грн в 2024 году).

На 1 514 грн льготы могут рассчитывать все рабочие с зарплатой до 4 240 грн. Работники с двумя и более детьми имеют право на повышенные социальные льготы: 150% (2 271 грн) и 200% (3 028 грн).

Введение налоговой социальной льготы направлено на поддержку малоимущих. Предельный размер дохода для его применения в 2024 году составляет:

  • 2 детей: 8 480 грн (4 240 х 2).
  • 3 детей: 12 720 грн (4 240 х 3).
  • 4 детей: 16 960 грн (4 240 х 4).
  • 5 детей: 21 200 грн (4 240 х 5).

Если ваша зарплата не превышает 8 480 грн и вы удерживаете двоих детей, вы можете рассчитывать на налоговую социальную льготу.

В 2024 году ее размер составляет 1 514 грн на каждого ребенка:

  • 2 детей: 3 028 грн (1 514 х 2).
  • 3 детей: 4 542 грн (1 514 х 3).
  • 4 детей: 6 056 грн (1 514 х 4).

Например, если зарплата сотруднице, имеющей двоих несовершеннолетних детей, составляет 8 000 грн, она имеет право на налоговую социальную льготу. В таком случае сумма, с которой будет удержан НДФЛ, исчисляется следующим образом:

  • 8 000 грн (зарплата) — (1 514 грн х 2) (НСП) = 4 972 грн.

Работники с зарплатой не выше 4 240 грн могут рассчитывать на 100% льготу, а также есть категории, имеющие право на 150% и 200% НСЛ.

Кто может получить льготу до 200%

Налоговую социальную льготу в 150% могут получить:

  • Одинокие родители (матери или родители), вдовы и вдовцы, опекуны — за каждого ребенка до 18 лет.
  • Люди, которые удерживают ребенка с инвалидностью — за каждого ребенка до 18 лет.
  • Лица, признанные пострадавшими в результате Чернобыльской катастрофы, в частности, награждены грамотами Президиума Верховного Совета УССР.
  • Учащиеся, студенты, аспиранты, ординаторы, адъюнкты.
  • Лица с инвалидностью I или II группы, кроме участников боевых действий Второй мировой войны.
  • Лица, которым присуждена пожизненная стипендия за правозащитную деятельность, в том числе журналисты.
  • Участники боевых действий на территории других стран после Второй мировой войны подпадают под Закон Украины о статусе ветеранов войны.

Налоговую социальную льготу в 200% могут получить:

  • Герои Украины, Герои Советского Союза, Герои Социалистического Труда, полные кавалеры ордена Славы или Трудовой Славы, а также лица, награжденные четырьмя и более медалями "За отвагу".
  • Участники боевых действий во время Второй мировой войны, лица с инвалидностью I и II группы среди участников боевых действий на территории других стран после Второй мировой войны.
  • Бывшие узники концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания во время второй мировой войны, а также репрессированные или реабилитированные лица.
  • Люди, которые были насильственно вывезены с территории бывшего СССР во время Второй мировой войны на территорию воюющих с СССР государств или оккупированных фашистской Германией.
  • Лица, находившиеся на блокадной территории бывшего Ленинграда (РФ) с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года.

Что еще стоит знать

Напомним, украинским военнослужащим и членам их семей принадлежит право на льготы по оплате коммунальных услуг. В зависимости от видов льгот предусмотрены скидки от 50 до 100%.

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