Тариф на свет — в Украине при специальных условиях можно платить 2,16 грн за киловатт

Украинцы могут платить 2,16 грн за свет — когда действует такой тариф
В Украине с 1 июня повышены тарифы на электроэнергию до 4,32 грн за киловатт. Однако украинцы все еще могут воспользоваться льготным "ночным" тарифом.
Об этом рассказывает 24 Канал.
Какие тарифы для двухзонного счетчика
В Украине с 1 июня тариф на электроэнергию повысился до 4,32 гривны за киловатт. Однако льготный тариф "день-ночь" продолжает действовать. Следует также отметить, что вместе с ростом общей стоимости электроэнергии выросли и тарифы на двухзонные и трехзонные счетчики.
Тарифы "день-ночь" для двухзонного счетчика работают следующим образом:
- с 07:00 до 23:00 часов — 4,32 гривны за киловатт;
- с 23:00 до 07:00 часов — 2,16 гривны за киловатт.
Тарифы "день-ночь" для трехзонного счетчика:
- с 08:00 до 11:00 и с 20:00 до 22:00 — коэффициент составляет 1,5, цена — 6,48 гривен за киловатт;
- с 07:00 до 08:00, с 11:00 до 20:00 и с 22:00 до 23:00 — коэффициент 1, цена — 4,32 гривны за киловатт;
- с 23:00 до 07:00 — коэффициент 0,4, цена — 1,73 гривны за киловатт.
Что еще стоит знать
Напомним, украинское правительство зафиксировало льготный тариф на природный газ для населения и теплопроизводителей. Он будет действовать до мая 2025 года.
Мы также писали, что в Киевской области с 1 сентября 2024 планируется введение новых тарифов на централизованное водоснабжение и водоотвод. Изменения в тарифах вызваны ростом затрат на электроэнергию и повышением заработной платы работников водоканала.
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