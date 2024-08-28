Тариф на свет — в Украине при специальных условиях можно платить 2,16 грн за киловатт

Деньги и коммунальные платежи. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В Украине с 1 июня повышены тарифы на электроэнергию до 4,32 грн за киловатт. Однако украинцы все еще могут воспользоваться льготным "ночным" тарифом.

Об этом рассказывает 24 Канал.

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Какие тарифы для двухзонного счетчика

В Украине с 1 июня тариф на электроэнергию повысился до 4,32 гривны за киловатт. Однако льготный тариф "день-ночь" продолжает действовать. Следует также отметить, что вместе с ростом общей стоимости электроэнергии выросли и тарифы на двухзонные и трехзонные счетчики.

Тарифы "день-ночь" для двухзонного счетчика работают следующим образом:

с 07:00 до 23:00 часов — 4,32 гривны за киловатт;

— 4,32 гривны за киловатт; с 23:00 до 07:00 часов — 2,16 гривны за киловатт.

Тарифы "день-ночь" для трехзонного счетчика:

с 08:00 до 11:00 и с 20:00 до 22:00 — коэффициент составляет 1,5, цена — 6,48 гривен за киловатт;

— коэффициент составляет 1,5, цена — 6,48 гривен за киловатт; с 07:00 до 08:00, с 11:00 до 20:00 и с 22:00 до 23:00 — коэффициент 1, цена — 4,32 гривны за киловатт;

— коэффициент 1, цена — 4,32 гривны за киловатт; с 23:00 до 07:00 — коэффициент 0,4, цена — 1,73 гривны за киловатт.

Что еще стоит знать

Напомним, украинское правительство зафиксировало льготный тариф на природный газ для населения и теплопроизводителей. Он будет действовать до мая 2025 года.

Мы также писали, что в Киевской области с 1 сентября 2024 планируется введение новых тарифов на централизованное водоснабжение и водоотвод. Изменения в тарифах вызваны ростом затрат на электроэнергию и повышением заработной платы работников водоканала.