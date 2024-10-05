Як зараховують українцям стаж роботи за кордоном — перелік країн

Іноземна валюта в руках. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Українці, які працюють за кордоном, мають змогу зараховувати закордонний стаж роботи до пенсії. Однак таку можливість мають ті особи, які працювали в країнах, що підписували з Україною міжнародний договір про пенсійне забезпечення.

Про це розповів юрист Руслан Кравченко для "РБК-Україна".

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Як зарахувати стаж роботи за кордоном до пенсійного в Україні

В Україні після внесення змін до закону "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" стало простіше зараховувати закордонний стаж в Україні. Проте, є певні умови, які мають бути дотримані.

В Україні призначають пенсію, якщо особа досягла 60-річного, 63-річного або 65-річного віку. Важливо, щоб в людини була достатня кількість страхового стажу. Наразі, щоб отримати пенсію у 60-річному віці обов'язково потрібно мати 31 рік стажу.

Втім, якщо людина певний час працювала за кордоном, це також можуть зарахувати до стажу роботи. Проте, важливо, аби така країна підписала міжнародний договір про пенсійне забезпечення.

"Тобто якщо людина працювала офіційно в одній з цих країн, то період роботи там їй зарахується. А, наприклад, з Німеччиною, куди від початку великої війни переїхало чи не найбільше українців, такого договору поки немає. Якщо людина працювала там, стаж роботи їй зараз не зарахується. Це стане можливим після підписання такого договору", — пояснює фахівець.

З яких іноземних країн в Україні враховують стаж роботи

Наразі ця співпраця підписана такими країнами, як:

Болгарія;

Естонія;

Іспанія;

Латвія;

Литва;

Польща;

Португалія;

Словаччина;

Чехія;

Азербайджан;

Молдова;

Грузія;

Румунія;

Угорщина;

Монголія.

Яким чином можуть виплачувати пенсію з-за кордону

Наразі існує два типи договорів щодо виплати пенсій — територіальний та пропорційний. Територіальний передбачає, що отримувати пенсію людина буде від тієї держави, на території якої вона проживає.

"Стаж, який людина набула в Україні та в іншій країні, сумується. Пропорційний договір передбачає, що частину пенсії людині оплачує Україна, а частину — інша країна, де людина працювала", — сказав Руслан Кравченко.

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