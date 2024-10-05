Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Фінанси arrow Українці можуть отримувати стаж до пенсії за кордоном — які країни це дозволяють arrow

Українці можуть отримувати стаж до пенсії за кордоном — які країни це дозволяють

5 жовтня 2024 06:10
Ксенія Симонова - Редактор
Як зараховують українцям стаж роботи за кордоном — перелік країн
Іноземна валюта в руках. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов
Ксенія Симонова - Редактор

Українці, які працюють за кордоном, мають змогу зараховувати закордонний стаж роботи до пенсії. Однак таку можливість мають ті особи, які працювали в країнах, що підписували з Україною міжнародний договір про пенсійне забезпечення.

Про це розповів юрист Руслан Кравченко для "РБК-Україна".

Читайте також:

Як зарахувати стаж роботи за кордоном до пенсійного в Україні

В Україні після внесення змін до закону "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" стало простіше зараховувати закордонний стаж в Україні. Проте, є певні умови, які мають бути дотримані. 

В Україні призначають пенсію, якщо особа досягла 60-річного, 63-річного або 65-річного віку. Важливо, щоб в людини була достатня кількість страхового стажу. Наразі, щоб отримати пенсію у 60-річному віці обов'язково потрібно мати 31 рік стажу. 

Втім, якщо людина певний час працювала за кордоном, це також можуть зарахувати до стажу роботи. Проте, важливо, аби така країна підписала міжнародний договір про пенсійне забезпечення. 

"Тобто якщо людина працювала офіційно в одній з цих країн, то період роботи там їй зарахується. А, наприклад, з Німеччиною, куди від початку великої війни переїхало чи не найбільше українців, такого договору поки немає. Якщо людина працювала там, стаж роботи їй зараз не зарахується. Це стане можливим після підписання такого договору", — пояснює фахівець.

З яких іноземних країн в Україні враховують стаж роботи

Наразі ця співпраця підписана такими країнами, як:

  • Болгарія;
  • Естонія;
  • Іспанія;
  • Латвія;
  • Литва;
  • Польща;
  • Португалія;
  • Словаччина;
  • Чехія;
  • Азербайджан;
  • Молдова;
  • Грузія;
  • Румунія;
  • Угорщина;
  • Монголія.

Яким чином можуть виплачувати пенсію з-за кордону

Наразі існує два типи договорів щодо виплати пенсій — територіальний та пропорційний. Територіальний передбачає, що отримувати пенсію людина буде від тієї держави, на території якої вона проживає.

"Стаж, який людина набула в Україні та в іншій країні, сумується. Пропорційний договір передбачає, що частину пенсії людині оплачує Україна, а частину — інша країна, де людина працювала", — сказав Руслан Кравченко.

Нагадаємо, у Пенсійному фонді України дали роз'яснення, які пенсії зможуть отримати особи з інвалідністю у жовтні 2024 року.

Також ми пояснювали, яку надбавку мають право отримувати самотні пенсіонери з 1 жовтня та яким критеріям треба відповідати.

виплати пенсії пенсіонери стаж Пенсійний Фонд

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

23:59 Синоптики попередили про негоду в Києві завтра

23:59 Шевченко привітав збірну України з бронзовими медалями чемпіонату світу

23:53 Жінка загинула у ДТП через свого сина — як суд покарав винуватця аварії

23:46 По-літньому тепло, але з дощем — прогноз погоди на завтра у Харкові

23:42 Трамп виступив із передвиборчим мітингом у Пенсильванії — фоторепортаж

Мости Києва у критичному стані — по яких не можна їздити взагалі - 80x80

Мости Києва у критичному стані — по яких не можна їздити взагалі

Термінова новина

23:35 У Києві та на Київщині лунають вибухи — що відомо

23:29 Зниження температури та дощ — прогноз погоди на завтра у Львові

Термінова новина

23:20 Окупанти атакують Харків КАБами — повітряна тривога у місті

23:15 У Києві оголосили повітряну тривогу — яка небезпека

23:00 Росіяни атакували Суми — є влучання

23:59 Синоптики попередили про негоду в Києві завтра

23:59 Шевченко привітав збірну України з бронзовими медалями чемпіонату світу

23:53 Жінка загинула у ДТП через свого сина — як суд покарав винуватця аварії

23:46 По-літньому тепло, але з дощем — прогноз погоди на завтра у Харкові

23:42 Трамп виступив із передвиборчим мітингом у Пенсильванії — фоторепортаж

Мости Києва у критичному стані — по яких не можна їздити взагалі - 80x80

Мости Києва у критичному стані — по яких не можна їздити взагалі

Термінова новина

23:35 У Києві та на Київщині лунають вибухи — що відомо

23:29 Зниження температури та дощ — прогноз погоди на завтра у Львові

Термінова новина

23:20 Окупанти атакують Харків КАБами — повітряна тривога у місті

23:15 У Києві оголосили повітряну тривогу — яка небезпека

23:00 Росіяни атакували Суми — є влучання

06:42 Тарифи на воду по регіонах України — як можуть зрости ціни на комунальні послуги

06:40 В Україні ростуть ціни на алюміній — вартість кольорових металів у жовтні

4 жовтня 2024
Ексклюзив

19:43 Врятовані від війни — стан тварин в одеському зоопарку сьогодні

06:40 Ціни на кольорові метали у жовтні — скільки в Україні коштує 1 кг міді

06:30 В Україні знову зросли ціни на кукурудзу — скільки коштує тонна зерна у жовтні

05:50 В Україні зростають ціни на пальне — яка сьогодні вартість бензину на АЗС

3 жовтня 2024
Ексклюзив

18:49 Примусово затримали ТЦК — що потрібно знати одеситам

2 жовтня 2024

20:43 Шанси і конкуренти Зеленського — що не так з інформацією про вибори в Україні

18:43 Знести чи залишити — що буде з пам'ятником Пушкіну в Одесі

1 жовтня 2024

16:22 Симпатик України і ненависник Путіна — хто такий новий генсек НАТО і чого від нього чекати

Text

15:23 Українські снайпери показали, як знищували штурмові загони росіян на Харківщині

5 жовтня 2024
Text

15:11 Гончаренко прокоментував корупційний скандал з головою Хмельницької МСЕК

Text

13:26 Збентежені та шоковані — як реагують українські зірки на скандал з P. Diddy

Text

12:42 Камалія розповіла, хто і чому відмовив її підписати контракт із ЗСУ

Text

00:05 Військовий відповів, до яких наслідків призведе масове СЗЧ на Донбасі

4 жовтня 2024
Text

21:30 Полковник ДПСУ поділився подробицями перебування у російському полоні — ексклюзив Вечір.LIVE

Text

18:45 Зменшення зарплат заднім числом суперечить Конституції, — нардеп

Text

17:50 Вибух російського дрона у Білорусі та нові правила мобілізації — ефір Вечір.LIVE

Text

17:08 В НГУ заявили, що ще один день бойових дій дорівнює місяцю розмінувань

Text

16:48 У США відбулися останні передвиборчі дебати — головні новини наживо з Америки

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

11:58 В Україні змінять правила мобілізації для двох вікових категорій

06:10 Індексація пенсій у 2025 році — відомі деякі деталі перерахунку

Новина з відео

02:30 Хто з чоловіків отримає повістки Укрпоштою першочергово — три категорії

1 жовтня 2024

00:03 НАБУ оголосило в розшук проректора харківського вишу — що накоїв

23 вересня 2024

03:20 Торт без випічки на будь-яке свято за 10 хвилин — просто та смачно

30 вересня 2024
Новина з відео

21:33 Виїзд чоловіків старше 50 років за кордон — чи зміняться правила

5 жовтня 2024

22:32 У Києві чутно вибухи — Кличко повідомив деталі

25 вересня 2024

06:10 Пенсії українців — у кого підвищаться виплати з 1 жовтня

27 вересня 2024

20:40 Помиляються 55% водіїв — хто кого має пропустити на перехресті

24 вересня 2024

20:00 Три законні причини для відмови від повістки ТЦК