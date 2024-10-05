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Украинцы могут получать стаж к пенсии за границей — какие страны это позволяют

5 октября 2024 06:10
Ксения Симонова - Редактор
Как засчитывают украинцам стаж работы за границей — список стран
Иностранная валюта в руках. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов
Ксения Симонова - Редактор

Украинцы, работающие за границей, могут зачислять заграничный стаж работы к пенсии. Однако такую возможность имеют те лица, которые работали в странах, подписывавших с Украиной международный договор о пенсионном обеспечении.

Об этом рассказал юрист Руслан Кравченко для "РБК-Украина" .

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В Украине после внесения изменений в закон "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" стало проще засчитывать заграничный стаж в Украине. Однако есть определенные условия, которые должны быть соблюдены.

В Украине назначают пенсию, если лицо достигло 60-летнего, 63-летнего или 65-летнего возраста. Важно, чтобы у человека было достаточное количество страхового стажа. Чтобы получить пенсию в 60-летнем возрасте, обязательно нужно иметь 31 год стажа.

Впрочем, если человек некоторое время работал за границей, это также могут отнести к стажу работы. Однако важно, чтобы такая страна подписала международный договор о пенсионном обеспечении.

"То есть если человек работал официально в одной из этих стран, то период работы там ему засчитается. А, например, с Германией, куда с начала большой войны переехало больше всего украинцев, такого договора пока нет. Если человек работал там, стаж работы ему сейчас не засчитается. Это станет возможным после подписания такого договора", — объясняет специалист.

Из каких иностранных стран в Украине учитывают стаж работы

В настоящее время это сотрудничество подписано такими странами, как:

  • Болгария;
  • Эстония;
  • Испания;
  • Латвия;
  • Литва;
  • Польша;
  • Португалия;
  • Словакия;
  • Чехия;
  • Азербайджан;
  • Молдова;
  • Грузия;
  • Румыния;
  • Венгрия;
  • Монголия.

Каким образом могут выплачивать пенсию из-за границы

В настоящее время существует два типа договоров по выплате пенсий — территориальный и пропорциональный. Территориальный предполагает, что получать пенсию человек будет от того государства, на территории которого он проживает.

"Стаж, который человек приобрел в Украине и в другой стране, унывает. Пропорциональный договор предусматривает, что часть пенсии человеку оплачивает Украина, а часть — другая страна, где человек работал", — сказал Руслан Кравченко.

Напомним, в Пенсионном фонде Украины дали разъяснения, какие пенсии смогут получить лица с инвалидностью в октябре 2024 года.

Также мы объясняли, какую надбавку имеют право получать одинокие пенсионеры с 1 октября и каким критериям следует отвечать.

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