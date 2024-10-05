Как засчитывают украинцам стаж работы за границей — список стран

Украинцы могут получать стаж к пенсии за границей — какие страны это позволяют
Украинцы, работающие за границей, могут зачислять заграничный стаж работы к пенсии. Однако такую возможность имеют те лица, которые работали в странах, подписывавших с Украиной международный договор о пенсионном обеспечении.
Об этом рассказал юрист Руслан Кравченко для "РБК-Украина" .
Как отчислить стаж работы за границей к пенсионному в Украине
В Украине после внесения изменений в закон "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" стало проще засчитывать заграничный стаж в Украине. Однако есть определенные условия, которые должны быть соблюдены.
В Украине назначают пенсию, если лицо достигло 60-летнего, 63-летнего или 65-летнего возраста. Важно, чтобы у человека было достаточное количество страхового стажа. Чтобы получить пенсию в 60-летнем возрасте, обязательно нужно иметь 31 год стажа.
Впрочем, если человек некоторое время работал за границей, это также могут отнести к стажу работы. Однако важно, чтобы такая страна подписала международный договор о пенсионном обеспечении.
"То есть если человек работал официально в одной из этих стран, то период работы там ему засчитается. А, например, с Германией, куда с начала большой войны переехало больше всего украинцев, такого договора пока нет. Если человек работал там, стаж работы ему сейчас не засчитается. Это станет возможным после подписания такого договора", — объясняет специалист.
Из каких иностранных стран в Украине учитывают стаж работы
В настоящее время это сотрудничество подписано такими странами, как:
- Болгария;
- Эстония;
- Испания;
- Латвия;
- Литва;
- Польша;
- Португалия;
- Словакия;
- Чехия;
- Азербайджан;
- Молдова;
- Грузия;
- Румыния;
- Венгрия;
- Монголия.
Каким образом могут выплачивать пенсию из-за границы
В настоящее время существует два типа договоров по выплате пенсий — территориальный и пропорциональный. Территориальный предполагает, что получать пенсию человек будет от того государства, на территории которого он проживает.
"Стаж, который человек приобрел в Украине и в другой стране, унывает. Пропорциональный договор предусматривает, что часть пенсии человеку оплачивает Украина, а часть — другая страна, где человек работал", — сказал Руслан Кравченко.
Напомним, в Пенсионном фонде Украины дали разъяснения, какие пенсии смогут получить лица с инвалидностью в октябре 2024 года.
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