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Украинцы могут получить по 16 тыс. гривен на детей — условия

19 августа 2024 08:00
Ксения Симонова - Редактор
Деньги на детей — украинцы могут получить по 16 тыс. грн на оздоровление
Деньги в кошельке. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
Ксения Симонова - Редактор

Украинцы, имеющие детей, могут воспользоваться программой "єОздоровлення" и получить 16 тыс. гривен для приобретения путевки. В 2024 году география заведений, где родители могут купить путевки, расширилась.

Об этом говорится в материалах Министерства социальной политики.

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Кто может получить деньги на путевки в 2024 году

В рамках программы "єОздоровлення", работающей по принципу "деньги ходят за ребенком", путевки больше не распределяются в ручном режиме. Родители могут получить деньги на карту и сами оплатить путевку в выбранное заведение.

Деньги от государства поступят на счет в ПриватБанке, который откроют специально под такую выплату.

Выбрать путевку можно будет среди заведений, которые включены в проект.

Размер выплаты на одного ребенка составляет 15,98 тыс. грн. (пять прожиточных минимумов для несовершеннолетних детей 6-18 лет). Однако общая стоимость оздоровления ребенка будет зависеть от категории детского заведения оздоровления и отдыха.

На путевки имеют право:

  • дети с инвалидностью, воспитываемые в малообеспеченных семьях;
  • дети из многодетных малообеспеченных семей.

Услуга доступна, если ребенок не получал в 2024 году путевки в детские учреждения оздоровления и отдыха, приобретенной за счет средств государственного/местного бюджета.

География заведений отдыха

В этом году детей по этой программе принимают учреждения, если внесены в Госреестр имущественных объектов оздоровления и отдыха и имеют обустроенное укрытие, в следующих областях:

  • Винницкой;
  • Волынской;
  • Закарпатской;
  • Ивано-Франковский;
  • Львовской;
  • Ровенской;
  • Тернопольской;
  • Черновицкой;
  • Хмельницкий;
  • в Киеве.

В отличие от 2023 года, заведение может не размещаться в карпатском регионе и быть с более высокой категорией.

Просмотреть заведения, уже присоединившиеся к программе, можно по следующей ссылке.

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине каждый человек с инвалидностью имеет право на социальные выплаты и льготы, определяемые на основе группы инвалидности, присвоенной ей. Объем выплат и перечень льгот напрямую зависит от того, к какой группе принадлежит конкретное лицо.

Также мы писали, что в Украине действуют программы разовой денежной помощи для поддержки ветеранов, жертв нацистских преследований и граждан с особыми заслугами. В 2024 году по-прежнему планируется выплата этого пособия ко Дню Независимости Украины.

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