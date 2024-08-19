Деньги на детей — украинцы могут получить по 16 тыс. грн на оздоровление

Украинцы могут получить по 16 тыс. гривен на детей — условия
Украинцы, имеющие детей, могут воспользоваться программой "єОздоровлення" и получить 16 тыс. гривен для приобретения путевки. В 2024 году география заведений, где родители могут купить путевки, расширилась.
Об этом говорится в материалах Министерства социальной политики.
Кто может получить деньги на путевки в 2024 году
В рамках программы "єОздоровлення", работающей по принципу "деньги ходят за ребенком", путевки больше не распределяются в ручном режиме. Родители могут получить деньги на карту и сами оплатить путевку в выбранное заведение.
Деньги от государства поступят на счет в ПриватБанке, который откроют специально под такую выплату.
Выбрать путевку можно будет среди заведений, которые включены в проект.
Размер выплаты на одного ребенка составляет 15,98 тыс. грн. (пять прожиточных минимумов для несовершеннолетних детей 6-18 лет). Однако общая стоимость оздоровления ребенка будет зависеть от категории детского заведения оздоровления и отдыха.
На путевки имеют право:
- дети с инвалидностью, воспитываемые в малообеспеченных семьях;
- дети из многодетных малообеспеченных семей.
Услуга доступна, если ребенок не получал в 2024 году путевки в детские учреждения оздоровления и отдыха, приобретенной за счет средств государственного/местного бюджета.
География заведений отдыха
В этом году детей по этой программе принимают учреждения, если внесены в Госреестр имущественных объектов оздоровления и отдыха и имеют обустроенное укрытие, в следующих областях:
- Винницкой;
- Волынской;
- Закарпатской;
- Ивано-Франковский;
- Львовской;
- Ровенской;
- Тернопольской;
- Черновицкой;
- Хмельницкий;
- в Киеве.
В отличие от 2023 года, заведение может не размещаться в карпатском регионе и быть с более высокой категорией.
Просмотреть заведения, уже присоединившиеся к программе, можно по следующей ссылке.
Что еще стоит знать
Напомним, в Украине каждый человек с инвалидностью имеет право на социальные выплаты и льготы, определяемые на основе группы инвалидности, присвоенной ей. Объем выплат и перечень льгот напрямую зависит от того, к какой группе принадлежит конкретное лицо.
Также мы писали, что в Украине действуют программы разовой денежной помощи для поддержки ветеранов, жертв нацистских преследований и граждан с особыми заслугами. В 2024 году по-прежнему планируется выплата этого пособия ко Дню Независимости Украины.
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