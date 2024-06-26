Допомога українцям — хто і де може отримати гуманітарку та гроші у червні

Харчові продукти. Фото: zmi.ck.ua

В Україні низка благодійних фондів та громадських організацій надають допомогу громадянам, які постраждали через війну. Відомо, де і як можна отримати гуманітарну та грошову допомогу у червні 2024 року.

Про це повідомляє видання Oboz.ua.

Читайте також:

Програми підтримки громадян під час війни

Різноманітні організації переважно надають допомогу внутрішньо переміщеним особам (ВПО). Зокрема, продуктові набори та гроші можна отримати в різних регіонах країни (у Львові, Києві, Дніпрі).

Як правило, отримати допомогу переселенцям доволі просто, потрібно лише зареєструватися та дотримуватися вказаних критеріїв.

Як отримати фіндопомогу в Запоріжжі

У Запоріжжі відкрито прийом заявок від охочих отримати грошову допомогу. Кошти надають родинам переселенців з Мелітополя, які перебрались у це місто. Фіндопомогу можна оформити від Центру захисту та підтримки дітей та сімей Запоріжжя.

Допомога надається, якщо хтось в родині має інвалідність чи є статус ВПО.

Де надають гуманітарну допомогу в Дніпрі

У Дніпрі також надають допомогу переселенцям. Продукти та різноманітні товари надає Центр підтримки "З Бахмутом у серці". Допомогу у вигляді харчових продуктів, засобів гігієни, засобів першої потреби та дитяче харчування можуть отримати виключно переселенці. Гуманітарку надають раз на місяць. Центр розташований за адресою: вулиця Макарова, 1-Б.

Як отримати гроші та гуманітарку у Львові

Переселенцям доступна фінансова допомога у Львівській області у розмірі 10,8 тис. грн на особу. Максимум можна оформити 43,2 тис. грн на родину. ВПО можуть отримати гроші, якщо відповідають вимогам:

залишили зону активних бойових дій/окуповані території у період із 24 лютого 2022 року;

родину очолює жінка;

є неповнолітні діти;

є особа з інвалідністю першої-другої групи, неповнолітні діти з інвалідністю;

розмір середньомісячного доходу на людину менший за 6,17 тис. грн;

складні побутові умови проживання;

не отримували фіндопомогу від благодійних фондів за три попередні місяці.

Гроші надають у Стрийській єпархії Львівської області.

Також у Львові громадська організація "Простір майбутнього України" роздає гуманітарку. Продуктові набори доступні переселенцям, які переїхали до Львова та області, а також:

громадяни, які вперше оформили статус ВПО з 1 березня 2024 року;

є діти з інвалідністю до 18 років;

у родині є неповнолітні діти під опікою;

у сім'ї є люди з інвалідністю першої групи;

якщо не отримували продуктові набори у травні.

Реєстрація доступна за адресою: вул. Княгині Ольги, 106.

Допомога переселенцям з Херсона у столиці

Внутрішні переселенці з Херсона, які переїхали до Києва, можуть отримати від Гуманітарного центру продуктові набори, безоплатну юридичну та психологічну допомогу, інформацію про роботу.

Центр розташований за адресою: вул. Гаврилишина, 11А.

Що ще варто знати

Нагадаємо, кілька категорій громадян наприкінці літа 2024 року отримають грошову допомогу. Виплати будуть присвячені Дню Незалежності, який святкують 24 серпня.

Раніше ми писали, що законодавство гарантує надання допомоги родинам військовослужбовців. Проте існує низка причин, коли родичів бійців можуть позбавити виплат.