Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Фінанси arrow Українці можуть отримати гуманітарну та фінансову допомогу — які умови arrow

Українці можуть отримати гуманітарну та фінансову допомогу — які умови

26 червня 2024 10:26
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова
Допомога українцям — хто і де може отримати гуманітарку та гроші у червні
Харчові продукти. Фото: zmi.ck.ua
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова

В Україні низка благодійних фондів та громадських організацій надають допомогу громадянам, які постраждали через війну. Відомо, де і як можна отримати гуманітарну та грошову допомогу у червні 2024 року.

Про це повідомляє видання Oboz.ua.

Читайте також:

Програми підтримки громадян під час війни

Різноманітні організації переважно надають допомогу внутрішньо переміщеним особам (ВПО). Зокрема, продуктові набори та гроші можна отримати в різних регіонах країни (у Львові, Києві, Дніпрі).

Як правило, отримати допомогу переселенцям доволі просто, потрібно лише зареєструватися та дотримуватися вказаних критеріїв.

Як отримати фіндопомогу в Запоріжжі

У Запоріжжі відкрито прийом заявок від охочих отримати грошову допомогу. Кошти надають родинам переселенців з Мелітополя, які перебрались у це місто. Фіндопомогу можна оформити від Центру захисту та підтримки дітей та сімей Запоріжжя.

Допомога надається, якщо хтось в родині має інвалідність чи є статус ВПО.

Де надають гуманітарну допомогу в Дніпрі

У Дніпрі також надають допомогу переселенцям. Продукти та різноманітні товари надає Центр підтримки "З Бахмутом у серці". Допомогу у вигляді  харчових продуктів, засобів гігієни, засобів першої потреби та дитяче харчування можуть отримати виключно переселенці. Гуманітарку надають раз на місяць. Центр розташований за адресою: вулиця Макарова, 1-Б.

Як отримати гроші та гуманітарку у Львові

Переселенцям доступна фінансова допомога у Львівській області у розмірі 10,8 тис. грн на особу. Максимум можна оформити 43,2 тис. грн на родину.  ВПО можуть отримати гроші, якщо відповідають вимогам:

  • залишили зону активних бойових дій/окуповані території у період із 24 лютого 2022 року;
  • родину очолює жінка;
  • є неповнолітні діти;
  • є особа з інвалідністю першої-другої групи, неповнолітні діти з інвалідністю;
  • розмір середньомісячного доходу на людину менший за 6,17 тис. грн;
  • складні побутові умови проживання;
  • не отримували фіндопомогу від благодійних фондів за три попередні місяці.

Гроші надають у Стрийській єпархії Львівської області.

Також у Львові громадська організація "Простір майбутнього України" роздає гуманітарку. Продуктові набори доступні переселенцям, які переїхали до Львова та області, а також:

  • громадяни, які вперше оформили статус ВПО з 1 березня 2024 року;
  • є діти з інвалідністю до 18 років;
  • у родині є неповнолітні діти під опікою;
  • у сім'ї є люди з інвалідністю першої групи;
  • якщо не отримували продуктові набори у травні.

Реєстрація доступна за адресою: вул. Княгині Ольги, 106.

Допомога переселенцям з Херсона у столиці

Внутрішні переселенці з Херсона, які переїхали до Києва, можуть отримати від Гуманітарного центру продуктові набори, безоплатну юридичну та психологічну допомогу, інформацію про роботу.

Центр розташований за адресою: вул. Гаврилишина, 11А.

Що ще варто знати

Нагадаємо, кілька категорій громадян наприкінці літа 2024 року отримають грошову допомогу. Виплати будуть присвячені Дню Незалежності, який святкують 24 серпня.

Раніше ми писали, що законодавство гарантує надання допомоги родинам військовослужбовців. Проте існує низка причин, коли родичів бійців можуть позбавити виплат.

виплати
гроші
гуманітарна допомога
матеріальна допомога
ВПО
допомога

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

23:45 Ще одну категорію чоловіків зобов'язали з'явитися до ТЦК — у чому причина

12 червня 2024
Новина з відео

23:28 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

19 червня 2024
Новина з відео

01:37 Наснилися змії? Про що попереджає такий сон: значення і тлумачення

17 червня 2024
Оновлено

09:59 До чого сниться собака: тлумачення снів і загальне значення

13 червня 2024

06:44 Де служитимуть колишні "обмежено придатні" — українцям дали роз'яснення

17 червня 2024

15:55 В документах ЄС виявили карту без Криму і частини Одеської області — деталі

25 червня 2024
Оновлено

00:11 Молитва "Вірую": значення, правила читання, текст, відео

24 червня 2024
Оновлено

12:34 Як отримати дозвіл на зброю в Україні у 2024 році?

13 червня 2024

17:34 Вбивство 9-річної українки у Німеччині — підозрюваний зробив заяву

21 червня 2024

20:24 Хто з чоловіків повинен отримати штрих-код у військовий квиток — заява Міноборони