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Украинцы могут получить гуманитарную и финансовую помощь — какие условия

26 июня 2024 10:26
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова
Помощь украинцам — кто и где может получить гуманитарку и деньги в июне
Продовольственные продукты. Фото: zmi.ck.ua
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова

В Украине ряд благотворительных фондов и общественных организаций оказывают помощь гражданам, пострадавшим в результате войны. Известно, где и как можно получить гуманитарную и денежную помощь в июне 2024 года.

Об этом сообщает издание Oboz.ua.

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Различные организации в основном оказывают помощь внутренне перемещенным лицам (ВПЛ). В частности, продуктовые наборы и деньги можно получить в разных регионах страны (во Львове, Киеве, Днепре).

Как правило, получить помощь переселенцам достаточно просто, нужно только зарегистрироваться и соблюдать указанные критерии.

Как получить финпомощь в Запорожье

В Запорожье открыт прием заявок от желающих получить денежную помощь. Средства предоставляют семьям переселенцев из Мелитополя, перебравшихся в этот город. Финпомощь можно оформить от Центра защиты и поддержки детей и семей Запорожья.

Помощь оказывается, если в семье есть лицо с инвалидностью или  статусом ВПЛ.

Где оказывают гуманитарную помощь в Днепре

В Днепре также оказывают помощь переселенцам. Продукты и разнообразные товары предоставляет Центр поддержки "С Бахмутом в сердце". Помощь в виде пищевых продуктов, средств гигиены, средств первой необходимости и детского питания могут получить исключительно переселенцы. Гуманитарку предоставляют раз в месяц. Центр расположен по адресу: улица Макарова, 1-Б.

Как получить деньги и гуманитарку во Львове

Переселенцам доступна финансовая помощь во Львовской области в размере 10,8 тыс. грн на человека. Максимум можно оформить 43,2 тысячи гривен на семью. ВПЛ могут получить деньги, если отвечают требованиям:

  • покинули зону активных боевых действий/оккупированные территории в период с 24 февраля 2022 года;
  • семью возглавляет женщина;
  • есть несовершеннолетние дети;
  • есть лицо с инвалидностью первой-второй группы; несовершеннолетние дети с инвалидностью;
  • размер среднемесячного дохода на человека менее 6,17 тыс. грн;
  • сложные бытовые условия проживания;
  • не получали финпомощь от благотворительных фондов за три предыдущих месяца.

Деньги предоставляют в Стрыйской епархии Львовской области.

Также во Львове общественная организация "Пространство будущего Украины" раздает гуманитарку. Продуктовые наборы доступны переселенцам, которые переехали во Львов и область, а также:

  • граждане, впервые оформившие статус ВПЛ с 1 марта 2024 года;
  • есть дети с инвалидностью до 18 лет;
  • в семье есть несовершеннолетние дети на попечении;
  • в семье есть люди с инвалидностью первой группы;
  • если не получали продуктовые наборы в мае.

Регистрация доступна по адресу: ул. Княгини Ольги, 106.

Помощь переселенцам из Херсона в столице

Переехавшие в Киев внутренние переселенцы из Херсона могут получить от Гуманитарного центра продуктовые наборы, бесплатную юридическую и психологическую помощь, информацию о работе.

Центр расположен по адресу ул. Гаврилишина, 11а.

Что еще стоит знать

Напомним, несколько категорий граждан в конце лета 2024 года получат пособие. Выплаты будут посвящены Дню Независимости, который отмечается 24 августа.

Ранее мы писали, что законодательство гарантирует помощь семьям военнослужащих. Однако существует ряд причин, когда родственники бойцов могут лишиться выплат.

выплаты
деньги
гуманитарная помощь
материальная помощь
ВПЛ
помощь

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