Українці можуть отримати 10 тисяч гривень за 50 копійок — який вигляд має монета

50 копійкок, за які заплатять тисячі. Фото: скриншот, Oboz.

Українці можуть продати старі 50 копійок, а натомість отримати тисячі гривень. Йдеться про 50 копійок 1992 року різновиду 3ВАг.

Про це інформує ресурс "Монети-ягідки".

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Зазначається, що таких монет насправді небагато. І саме за них будуть готові заплатити тисячі гривень.

За "Монети-ягідки", отримати від 4 000 грн до 11 000 грн. Цю монету відрізняють:

середній зуб тризуба — він товстий;

рисунок — 17,7 мм;

гроно №1 — має 4 ягоди, а п'ята ягода злилася з вінком;

гурт — гладкий.

Водночас 1500 грн можна отримати за 50 копійок 2001 року. Така ціна обумовлена малим тиражем, яким було випущено цю монету.

50 копійкок, за які заплатять тисячі. Фото: скриншот

"Вірогідність знайти монету в обігу малоймовірна. На аукціонах все ж таки були поодинокі випадки, коли продавали 50 копійок 2001 року, знайдені в обігу", — розповідають фахівці.

Тим часом за 50 копійок 1994 року різновиду 1.1АГм платити готові від 2 000 грн до 4 000 грн.

Таку монету можна впізнати за:

невеликим отвором в нижній частині тризуба;

проміжком у вигляді трапецій між листком та відростком;

гуртом з дрібною насічкою.

"В обігу зустрічається ще один різновид із трапеціями — 2АГм, у таких 50 копійок великі отвори в нижній частині тризуба. Монету можна продати за 5-30 грн", — розповідають фахівці.

Нагадаємо, Національний банк України (НБУ) менш активно виходив з валютними інтервенціями на міжбанківському ринку з метою підтримки курсу гривні протягом минулого тижня. Обсяги продажів зменшились на 116 млн доларів.