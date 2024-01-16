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Українці можуть отримати 10 тисяч гривень за 50 копійок — який вигляд має монета

16 січня 2024 05:51
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Катерина Коновалець
Українці можуть отримати 10 тисяч гривень за 50 копійок — який вигляд має монета
50 копійкок, за які заплатять тисячі. Фото: скриншот, Oboz.
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Катерина Коновалець

Українці можуть продати старі 50 копійок, а натомість отримати тисячі гривень. Йдеться про 50 копійок 1992 року різновиду 3ВАг.

Про це інформує ресурс "Монети-ягідки".

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Українці можуть заробити гроші за 50 копійок

Зазначається, що таких монет насправді небагато. І саме за них будуть готові заплатити тисячі гривень.

За "Монети-ягідки", отримати від 4 000 грн до 11 000 грн. Цю монету відрізняють:

  • середній зуб тризуба — він товстий;
  • рисунок — 17,7 мм;
  • гроно №1 — має 4 ягоди, а п'ята ягода злилася з вінком;
  • гурт — гладкий.

Водночас 1500 грн можна отримати за 50 копійок 2001 року. Така ціна обумовлена малим тиражем, яким було випущено цю монету. 

За такі 50 копійок добре заплатять
50 копійкок, за які заплатять тисячі. Фото: скриншот

"Вірогідність знайти монету в обігу малоймовірна. На аукціонах все ж таки були поодинокі випадки, коли продавали 50 копійок 2001 року, знайдені в обігу", — розповідають фахівці.

Тим часом за 50 копійок 1994 року різновиду 1.1АГм платити готові від 2 000 грн до 4 000 грн.

Таку монету можна впізнати за:

  • невеликим отвором в нижній частині тризуба;
  • проміжком у вигляді трапецій між листком та відростком;
  • гуртом з дрібною насічкою.

"В обігу зустрічається ще один різновид із трапеціями — 2АГм, у таких 50 копійок великі отвори в нижній частині тризуба. Монету можна продати за 5-30 грн", — розповідають фахівці.

Нагадаємо, Національний банк України (НБУ) менш активно виходив з валютними інтервенціями на міжбанківському ринку з метою підтримки курсу гривні протягом минулого тижня. Обсяги продажів зменшились на 116 млн доларів.

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