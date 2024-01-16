Украинцы могут получить 10 тысяч гривен за 50 копеек — как выглядит монета

50 копеек, за которые заплатят тысячи. Фото: скриншот, Oboz.

Украинцы могут продать старые 50 копеек, а получить тысячи гривен. Речь идет о 50 копеек 1992 разновидности 3ВАг.

Об этом информирует ресурс "Монеты-ягодки".

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Отмечается, что таких монет действительно немного. И именно за них будут готовы заплатить тысячи гривен.

За "Монеты-ягодки" получить от 4 000 грн до 11 000 грн. Эту монету отличают:

средний зуб трезубца — он толстый;

рисунок — 17,7 мм;

кисть №1 — имеет 4 ягоды, а пятая ягода слилась с венком;

группа — гладкая.

В то же время, 1500 грн можно получить за 50 копеек 2001 года. Такая цена обусловлена малым тиражом, которым была выпущена эта монета.

50 копеек за которые заплатят тысячи. Фото: скриншот

"Вероятность найти монету в обращении маловероятна. На аукционах все же были единичные случаи, когда продавали 50 копеек 2001 года, найденные в обращении", — рассказывают специалисты.

Между тем за 50 копеек 1994 разновидности 1.1АГм платить готовы от 2 000 грн до 4 000 грн.

Такую монету можно узнать по:

небольшим отверстием в нижней части трезубца;

промежутком в виде трапеций между листком и отростком;

вместе с мелкой насечкой.

"В обращении встречается еще одна разновидность с трапециями — 2АГм, у таких 50 копеек большие отверстия в нижней части трезубца. Монету можно продать за 5-30 грн", — рассказывают специалисты.

Напомним, Национальный банк Украины (НБУ) менее активно выходил с валютными интервенциями на межбанковском рынке с целью поддержания курса гривны на прошлой неделе. Объемы продаж уменьшились на 116 млн долларов.