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Украинцы могут получить 10 тысяч гривен за 50 копеек — как выглядит монета

16 января 2024 05:51
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Екатерина Коновалец
Украинцы могут получить 10 тысяч гривен за 50 копеек — как выглядит монета
50 копеек, за которые заплатят тысячи. Фото: скриншот, Oboz.
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Екатерина Коновалец

Украинцы могут продать старые 50 копеек, а получить тысячи гривен. Речь идет о 50 копеек 1992 разновидности 3ВАг.

Об этом информирует ресурс "Монеты-ягодки".

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Отмечается, что таких монет действительно немного. И именно за них будут готовы заплатить тысячи гривен.

За "Монеты-ягодки" получить от 4 000 грн до 11 000 грн. Эту монету отличают:

  • средний зуб трезубца — он толстый;
  • рисунок — 17,7 мм;
  • кисть №1 — имеет 4 ягоды, а пятая ягода слилась с венком;
  • группа — гладкая.

В то же время, 1500 грн можно получить за 50 копеек 2001 года. Такая цена обусловлена малым тиражом, которым была выпущена эта монета.

За такие 50 копеек хорошо заплатят
50 копеек за которые заплатят тысячи. Фото: скриншот

"Вероятность найти монету в обращении маловероятна. На аукционах все же были единичные случаи, когда продавали 50 копеек 2001 года, найденные в обращении", — рассказывают специалисты.

Между тем за 50 копеек 1994 разновидности 1.1АГм платить готовы от 2 000 грн до 4 000 грн.

Такую монету можно узнать по:

  • небольшим отверстием в нижней части трезубца;
  • промежутком в виде трапеций между листком и отростком;
  • вместе с мелкой насечкой.

"В обращении встречается еще одна разновидность с трапециями — 2АГм, у таких 50 копеек большие отверстия в нижней части трезубца. Монету можно продать за 5-30 грн", — рассказывают специалисты.

Напомним, Национальный банк Украины (НБУ) менее активно выходил с валютными интервенциями на межбанковском рынке с целью поддержания курса гривны на прошлой неделе. Объемы продаж уменьшились на 116 млн долларов.

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