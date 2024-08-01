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Украинцы могут оформить пенсию через Дію — как это сделать онлайн

1 августа 2024 14:49
Ирина Шпак - редактор
Ирина Шпак
редактор
Как оформить пенсию онлайн в Дії — пошаговый алгоритм
Сайт действия на дисплее ноутбука. Фото: Игорь Кузнецов, Новини.LIVE
Ирина Шпак - редактор
Ирина Шпак
редактор

В Украине появилась возможность подать заявление на назначение пенсии с помощью Дія.Підпису. Это реализовано для удобства людей, желающих оформить пенсию дистанционно, но не имеющих квалифицированной электронной подписи (КЭП).

О том, как оформить пенсию онлайн с помощью Дія.Підпису, рассказали на портале Пенсионного фонда Украины (ПФУ).

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Что нужно для подачи заявления

В Украине подать заявление на пенсию дистанционно можно через веб-портал Пенсионного фонда Украины. Для этого нужно быть зарегистрированным в мобильном приложении "Дія", активировать Дія.Підпис и подготовить скан-копии необходимых документов.

Требования к скан-копиям документов:

  • Сделаны из оригиналов документов.
  • Цветные, четкие и читабельные.
  • В форматах JPG или PDF.
  • Размер каждого файла не больше 1 МБ.
  • Имя файлов должно соответствовать типу документа.

Как оформить пенсию с помощью Дія.Підпису

Подать заявление нужно через вебпортал электронных услуг Пенсионного фонда Украины по ссылке. Далее следует выполнить следующий алгоритм действий:

  • В правом верхнем углу нажмите кнопку "Вход" и выберите опцию войти в систему через Дію.Підпис.
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Начало оформления пенсии через Дію. Источник: ПФУ
  • В открывшемся новом окне нажмите кнопку "Получить код для входа".
  • После этого отсканируйте QR-код, который появится на экране, с помощью опции сканирования QR-кода в приложении "Дія". Для этого войдите в приложение "Дія" на телефоне и наведите считыватель QR-кода на квадрат с QR-кодом.
  • Нажмите кнопку "Подтвердить" на телефоне.
  • Активируйте Дія.Підпис, переместив кнопку активации в крайнее правое положение.
  • Подтвердите свое лицо, проверяя фото, следуя подсказкам телефона и нажмите кнопку "Далее".
  • Введите на телефоне пятизначный код для Дія.Підпис. Если вы используете Дія.Підпис впервые, то его необходимо запомнить.
  • Если все шаги пройдены успешно, запрос на авторизацию через Дія.Підпис для входа на вебпортал ПФУ будет подтвержден и на экране телефона появится соответствующая надпись.
  • Вход в личный кабинет на вебпортале электронных услуг Пенсионного фонда Украины будет выполнен автоматически.
  • Далее в личном кабинете на портале в разделе "О пенсионном обеспечении" выберите вкладку "Заявление на назначение пенсии".
  • Выберите вид пенсии (например, "Пенсия за выслугу лет").
  • Ответьте на вопросы анкеты-опроса для заполнения атрибутов обращения.
  • Прикрепите оскан копии необходимых документов и нажмите кнопку "Сформировать заявление".
  • Для завершения всех операций подпишите заявление с помощью Дія.Підпису и отправьте в Пенсионный фонд Украины, нажав кнопку "Подписать и отправить в ПФУ".

С результатами обработки заявления можно ознакомиться в разделе "Мои обращения".

Что еще нужно знать

Напомним, теперь на портале "Дія" можно получить военно-учетный документ из Реестра призывников, военнообязанных и резервистов, содержащий QR-код. Он имеет такую же юридическую силу, как бумажный.

Мы также писали, что в Пенсионном фонде уточнили, какой максимальный размер пенсии будет начислен гражданам в августе 2024 года. По законодательству он зависит от прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц.

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