Как оформить пенсию онлайн в Дії — пошаговый алгоритм

Сайт действия на дисплее ноутбука. Фото: Игорь Кузнецов, Новини.LIVE

В Украине появилась возможность подать заявление на назначение пенсии с помощью Дія.Підпису. Это реализовано для удобства людей, желающих оформить пенсию дистанционно, но не имеющих квалифицированной электронной подписи (КЭП).

О том, как оформить пенсию онлайн с помощью Дія.Підпису, рассказали на портале Пенсионного фонда Украины (ПФУ).

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Что нужно для подачи заявления

В Украине подать заявление на пенсию дистанционно можно через веб-портал Пенсионного фонда Украины. Для этого нужно быть зарегистрированным в мобильном приложении "Дія", активировать Дія.Підпис и подготовить скан-копии необходимых документов.

Требования к скан-копиям документов:

Сделаны из оригиналов документов.

Цветные, четкие и читабельные.

В форматах JPG или PDF.

Размер каждого файла не больше 1 МБ.

Имя файлов должно соответствовать типу документа.

Как оформить пенсию с помощью Дія.Підпису

Подать заявление нужно через вебпортал электронных услуг Пенсионного фонда Украины по ссылке. Далее следует выполнить следующий алгоритм действий:

В правом верхнем углу нажмите кнопку "Вход" и выберите опцию войти в систему через Дію.Підпис.

Начало оформления пенсии через Дію. Источник: ПФУ

В открывшемся новом окне нажмите кнопку "Получить код для входа" .

. После этого отсканируйте QR-код, который появится на экране, с помощью опции сканирования QR-кода в приложении "Дія". Для этого войдите в приложение "Дія" на телефоне и наведите считыватель QR-кода на квадрат с QR-кодом.

на телефоне и наведите считыватель QR-кода на квадрат с QR-кодом. Нажмите кнопку "Подтвердить" на телефоне.

на телефоне. Активируйте Дія.Підпис, переместив кнопку активации в крайнее правое положение .

. Подтвердите свое лицо, проверяя фото, следуя подсказкам телефона и нажмите кнопку "Далее" .

. Введите на телефоне пятизначный код для Дія.Підпис. Если вы используете Дія.Підпис впервые, то его необходимо запомнить.

для Дія.Підпис. Если вы используете Дія.Підпис впервые, то его необходимо запомнить. Если все шаги пройдены успешно, запрос на авторизацию через Дія.Підпис для входа на вебпортал ПФУ будет подтвержден и на экране телефона появится соответствующая надпись.

Вход в личный кабинет на вебпортале электронных услуг Пенсионного фонда Украины будет выполнен автоматически.

Далее в личном кабинете на портале в разделе "О пенсионном обеспечении" выберите вкладку "Заявление на назначение пенсии" .

выберите вкладку . Выберите вид пенсии (например, "Пенсия за выслугу лет").

(например, "Пенсия за выслугу лет"). Ответьте на вопросы анкеты-опроса для заполнения атрибутов обращения.

для заполнения атрибутов обращения. Прикрепите оскан копии необходимых документов и нажмите кнопку "Сформировать заявление" .

. Для завершения всех операций подпишите заявление с помощью Дія.Підпису и отправьте в Пенсионный фонд Украины, нажав кнопку "Подписать и отправить в ПФУ".

С результатами обработки заявления можно ознакомиться в разделе "Мои обращения".

Что еще нужно знать

Напомним, теперь на портале "Дія" можно получить военно-учетный документ из Реестра призывников, военнообязанных и резервистов, содержащий QR-код. Он имеет такую же юридическую силу, как бумажный.

Мы также писали, что в Пенсионном фонде уточнили, какой максимальный размер пенсии будет начислен гражданам в августе 2024 года. По законодательству он зависит от прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц.