Как оформить пенсию онлайн в Дії — пошаговый алгоритм

Украинцы могут оформить пенсию через Дію — как это сделать онлайн
В Украине появилась возможность подать заявление на назначение пенсии с помощью Дія.Підпису. Это реализовано для удобства людей, желающих оформить пенсию дистанционно, но не имеющих квалифицированной электронной подписи (КЭП).
О том, как оформить пенсию онлайн с помощью Дія.Підпису, рассказали на портале Пенсионного фонда Украины (ПФУ).
Что нужно для подачи заявления
В Украине подать заявление на пенсию дистанционно можно через веб-портал Пенсионного фонда Украины. Для этого нужно быть зарегистрированным в мобильном приложении "Дія", активировать Дія.Підпис и подготовить скан-копии необходимых документов.
Требования к скан-копиям документов:
- Сделаны из оригиналов документов.
- Цветные, четкие и читабельные.
- В форматах JPG или PDF.
- Размер каждого файла не больше 1 МБ.
- Имя файлов должно соответствовать типу документа.
Как оформить пенсию с помощью Дія.Підпису
Подать заявление нужно через вебпортал электронных услуг Пенсионного фонда Украины по ссылке. Далее следует выполнить следующий алгоритм действий:
- В правом верхнем углу нажмите кнопку "Вход" и выберите опцию войти в систему через Дію.Підпис.
- В открывшемся новом окне нажмите кнопку "Получить код для входа".
- После этого отсканируйте QR-код, который появится на экране, с помощью опции сканирования QR-кода в приложении "Дія". Для этого войдите в приложение "Дія" на телефоне и наведите считыватель QR-кода на квадрат с QR-кодом.
- Нажмите кнопку "Подтвердить" на телефоне.
- Активируйте Дія.Підпис, переместив кнопку активации в крайнее правое положение.
- Подтвердите свое лицо, проверяя фото, следуя подсказкам телефона и нажмите кнопку "Далее".
- Введите на телефоне пятизначный код для Дія.Підпис. Если вы используете Дія.Підпис впервые, то его необходимо запомнить.
- Если все шаги пройдены успешно, запрос на авторизацию через Дія.Підпис для входа на вебпортал ПФУ будет подтвержден и на экране телефона появится соответствующая надпись.
- Вход в личный кабинет на вебпортале электронных услуг Пенсионного фонда Украины будет выполнен автоматически.
- Далее в личном кабинете на портале в разделе "О пенсионном обеспечении" выберите вкладку "Заявление на назначение пенсии".
- Выберите вид пенсии (например, "Пенсия за выслугу лет").
- Ответьте на вопросы анкеты-опроса для заполнения атрибутов обращения.
- Прикрепите оскан копии необходимых документов и нажмите кнопку "Сформировать заявление".
- Для завершения всех операций подпишите заявление с помощью Дія.Підпису и отправьте в Пенсионный фонд Украины, нажав кнопку "Подписать и отправить в ПФУ".
С результатами обработки заявления можно ознакомиться в разделе "Мои обращения".
Что еще нужно знать
Напомним, теперь на портале "Дія" можно получить военно-учетный документ из Реестра призывников, военнообязанных и резервистов, содержащий QR-код. Он имеет такую же юридическую силу, как бумажный.
Мы также писали, что в Пенсионном фонде уточнили, какой максимальный размер пенсии будет начислен гражданам в августе 2024 года. По законодательству он зависит от прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц.
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