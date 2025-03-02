Що робити, якщо банківську картку арештували — українцям пояснили, як користуватися грошима

Жінка на вулиці тримає у руках смартфон. Фото: УНІАН

Українські банки можуть блокувати рахунки клієнтів на підставі рішень суду. Найчастіше такі обмеження застосовують до громадян, які мають прострочені борги. Однак арешт рахунку не означає, що фізична особа не може виконувати з нього видаткові операції.

Про це розповіли у Центральному міжрегіональному управлінні Міністерства юстиції.

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Так, зазначається, заблоковані рахунки боржників усе одно залишаються активними, тож клієнтам банків дозволяється виконувати видаткові операції з поточного рахунку на суму, що впродовж місяця не є більшою за дві мінімальні зарплати. У 2025 році — 16 тис. грн.

"Такі можливості доступні тимчасово, на період до припинення або скасування воєнного стану в Україні", — йдеться у повідомленні.

Тобто, боржникам дозволяється щомісяця витрачати з арештованого рахунку по 16 тис. грн. Ця сума не потраплятиме під обмеження, якщо громадянин виконає оду умову.

Боржнику треба подати до органу, на який покладені обов′язки здійснювати примусові виконання (державний чи приватний виконавець) заяву, та визначити поточний рахунок для здійснення видаткових операцій. Виконавець впродовж двох робочих днів виконує прохання заявника та надсилає відповідну постанову до банку.

Після цього фінансова установа інформує про визначений поточний рахунок органи виконавчої служби для подальшого контролю.

"Виконавець зобов'язаний перевірити наявність інших виконавчих проваджень стосовно фізичної особи — боржника. У разі відкриття інших виконавчих проваджень, такий рахунок буде визначено для всіх видаткових операцій", — пояснили у Центральному міжрегіональному управлінні Міністерства юстиції.

Нагадаємо, що у 2025 році в Україні відбулися суттєві зміни у сфері оподаткування, фінансового моніторингу та вартості автоцивілки. Також з′явилися нові акцизи на пальне.

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