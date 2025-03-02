Что делать, если банковскую карту арестовали — украинцам объяснили, как пользоваться деньгами

Женщина на улице держит в руках смартфон. Фото: УНИАН

Украинские банки могут блокировать счета клиентов на основании решений суда. Чаще всего такие ограничения применяют к гражданам, которые имеют просроченные долги. Однако арест счета не означает, что физическое лицо не может выполнять с него расходные операции.

Об этом рассказали в Центральном межрегиональном управлении Министерства юстиции.

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Так, отмечается, что заблокированные счета должников все равно остаются активными, поэтому клиентам банков разрешается выполнять расходные операции с текущего счета на сумму, которая в течение месяца не превышает две минимальные зарплаты. В 2025 году — это 16 тыс. грн.

"Такие возможности доступны временно, на период до прекращения или отмены военного положения в Украине", — говорится в сообщении.

То есть, должникам разрешается ежемесячно тратить с арестованного счета по 16 тыс. грн. Эта сумма не будет попадать под ограничения, если гражданин выполнит одно условие.

Должнику надо подать в орган, на который возложены обязанности осуществлять принудительные исполнения (государственный или частный исполнитель) заявление, и определить текущий счет для осуществления расходных операций. Исполнитель в течение двух рабочих дней выполняет просьбу заявителя и направляет соответствующее постановление в банк.

После этого финансовое учреждение информирует об определенном текущем счете органы исполнительной службы для дальнейшего контроля.

"Исполнитель обязан проверить наличие других исполнительных производств в отношении физического лица — должника. В случае открытия других исполнительных производств, такой счет будет определен для всех расходных операций", — пояснили в Центральном межрегиональном управлении Министерства юстиции.

Напомним, что в 2025 году в Украине произошли существенные изменения в сфере налогообложения, финансового мониторинга и стоимости автогражданки. Также появились новые акцизы на топливо.

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