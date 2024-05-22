Ціни на ліки в Україні — аптеки різко накрутять вартість препаратів

Покупець в аптеці. Фото: apteka.ua

В Україні очікується різке подорожчання медикаментів. Ціни можуть підскочити одразу на 15%.

Про те, з чим пов'язане подорожчання, пише ТСН.

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Причини подорожчання ліків

За словами експертів, причиною різкого подорожчання ліків може стати заборона, яку планує ввести Кабінет міністрів, на маркетплейси, де реалізують товар більшість аптек. Відповідний проєкт постанови зареєструвала Держлікслужба. Тільки-но уряд ухвалить постанову, вартість ліків стрімко зросте.

Як зазначають експерти, зараз ціни стримує конкуренція на ринку. Багато громадян користуються саме таким способом купівлі ліків, оскільки є можливість вивчити цінові пропозиції та обрати саме ту аптеку, де медикаменти найдешевші.

Завдяки маркетплейсам покупці можуть бронювати ліки в аптеках, а потім викупити у вдалий для себе час.

Урядова постанова передбачає, що "розміщення пропозицій щодо продажу лікарських засобів за попереднім замовленням споживача може здійснюватися виключно на веб-сайті ліцензіата, який має право на здійснення електронної роздрібної торгівлі лікарськими засобами".

З огляду на це, ціни на медикаменти аптеки розміщуватимуть на власних сайтах окремо, тобто приберуть можливість спільних майданчиків, де фармацевтичні заклади мали змогу конкурувати, стримуючи ціни.

За словами президента Всеукраїнської Ради захисту прав та безпеки пацієнтів Віктора Сердюка, від заборони прайсагрегаторів і маркетплейсів у виграші залишаться мережі, які продаватимуть ліки за тими цінами, за якими захочуть.

"Якщо не буде маркетплейсів і прайсагрегаторів, аптекам не буде потрібно конкурувати за нас, пацієнтів, на відкритих майданчиках. Для довідки — аптеки заохочують бронювання онлайн саме знижками, середній розмір яких — 15% (буває і 20%)", — додав він.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в країні можуть заборонити роботу маркетплейсів та прайс-агрегаторів для аптек. Тоді споживачі втратять актуальну інформацію про ціни в аптеках і можливість бронювання ліків онлайн через такі платформи.

Також ми писали, що одна із найбільших фармацевтичних компаній світу, американська Pfizer, виплатить до 250 мільйонів доларів для врегулювання понад 10 тисяч судових позовів у США. Вони стосуються знятого з виробництва препарату від печії Zantac.