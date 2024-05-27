Бесплатные медуслуги — за что можно не платить у семейного врача

Украинцы имеют право на бесплатные медобследования — как получить
В 2024 году гражданам доступен ряд медицинских обследований у семейного врача, за которые не нужно платить. В правительстве привели список бесплатных услуг.
Об этом говорится в материалах Кабинета Министров.
Какие обследования и анализы бесплатны в 2024 году
Как отмечают в украинском правительстве, в текущем году для граждан доступен ряд бесплатных медобследований. Для этого нужно иметь декларацию с семейным врачом.
Украинцы могут бесплатно пройти разнообразную диагностику. В списке:
- инструментальная диагностика: электрокардиография;
- пикфлуометрия (пиковая скорость выдоха для оценки дыхательной системы);
- измерение остроты зрения, слуха;
- получение направления на консультацию с врачом-специалистом;
- скрининговое обследование о наличии расстройств психики или поведения;
- скрининг для выявления ВИЧ, туберкулеза, гепатитов, инфекций, которые могут передаваться половым путем.
Список бесплатных анализов:
- доступный бесплатный общий анализ крови и мочи;
- осуществление анализа уровня холестерина;
- проведение анализа уровня глюкозы в крови.
Также гражданам не нужно дополнительно платить за расходные материалы. Национальная служба здоровья Украины оплачивает пробирки для анализа крови, перчатки, шприцы, спиртовые салфетки.
"Каждый пациент, подписавший декларацию с семейным врачом, имеет право бесплатно получить определенные лабораторные и диагностические исследования. Непосредственно на приеме врач может осмотреть пациента, провести скрининг и сделать быстрые тесты на инфекционные заболевания", — сообщили в Кабмине.
Бесплатные услуги для ветеранов
В 2024 году украинским ветеранам предоставлена возможность получить бесплатно некоторые медуслуги по реабилитации. Для этого нужно врачебное направление, а медучреждение, где будут предоставлены услуги, должно иметь договор с Национальной службой здоровья.
В частности, в медучреждениях можно бесплатно получить следующие услуги:
- реабилитационное обследование;
- индивидуальный реабилитационный план;
- программу терапии;
- нейрореабилитацию, ортопедическую и кардио-респираторную реабилитацию;
- обезболивание в стационарном режиме;
- психологическую помощь.
Что еще стоит знать
Напомним, в Украине ожидается резкое подорожание медикаментов. Цены могут подскочить сразу на 15%.
Мы также писали, что в стране могут запретить работу маркетплейсов и прайс-агрегаторов для аптек. Тогда потребители лишатся актуальной информации о ценах в аптеках и возможности бронирования лекарств онлайн через такие платформы.
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