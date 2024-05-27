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Украинцы имеют право на бесплатные медобследования — как получить

27 мая 2024 21:25
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова
Бесплатные медуслуги — за что можно не платить у семейного врача
Прием пациента у врача. Фото: Freepik
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова

В 2024 году гражданам доступен ряд медицинских обследований у семейного врача, за которые не нужно платить. В правительстве привели список бесплатных услуг.

Об этом говорится в материалах Кабинета Министров.

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Как отмечают в украинском правительстве, в текущем году для граждан доступен ряд бесплатных медобследований. Для этого нужно иметь декларацию с семейным врачом.

Украинцы могут бесплатно пройти разнообразную диагностику. В списке:

  • инструментальная диагностика: электрокардиография;
  • пикфлуометрия (пиковая скорость выдоха для оценки дыхательной системы);
  • измерение остроты зрения, слуха;
  • получение направления на консультацию с врачом-специалистом;
  • скрининговое обследование о наличии расстройств психики или поведения;
  • скрининг для выявления ВИЧ, туберкулеза, гепатитов, инфекций, которые могут передаваться половым путем.

Список бесплатных анализов:

  • доступный бесплатный общий анализ крови и мочи;
  • осуществление анализа уровня холестерина;
  • проведение анализа уровня глюкозы в крови.

Также гражданам не нужно дополнительно платить за расходные материалы. Национальная служба здоровья Украины оплачивает пробирки для анализа крови, перчатки, шприцы, спиртовые салфетки.

"Каждый пациент, подписавший декларацию с семейным врачом, имеет право бесплатно получить определенные лабораторные и диагностические исследования. Непосредственно на приеме врач может осмотреть пациента, провести скрининг и сделать быстрые тесты на инфекционные заболевания", — сообщили в Кабмине.

Бесплатные услуги для ветеранов

В 2024 году украинским ветеранам предоставлена возможность получить бесплатно некоторые медуслуги по реабилитации. Для этого нужно врачебное направление, а медучреждение, где будут предоставлены услуги, должно иметь договор с Национальной службой здоровья.

В частности, в медучреждениях можно бесплатно получить следующие услуги:

  • реабилитационное обследование;
  • индивидуальный реабилитационный план;
  • программу терапии;
  • нейрореабилитацию, ортопедическую и кардио-респираторную реабилитацию;
  • обезболивание в стационарном режиме;
  • психологическую помощь.

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине ожидается резкое подорожание медикаментов. Цены могут подскочить сразу на 15%.

Мы также писали, что в стране могут запретить работу маркетплейсов и прайс-агрегаторов для аптек. Тогда потребители лишатся актуальной информации о ценах в аптеках и возможности бронирования лекарств онлайн через такие платформы.

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