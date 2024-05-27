Бесплатные медуслуги — за что можно не платить у семейного врача

Прием пациента у врача. Фото: Freepik

В 2024 году гражданам доступен ряд медицинских обследований у семейного врача, за которые не нужно платить. В правительстве привели список бесплатных услуг.

Об этом говорится в материалах Кабинета Министров.

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Какие обследования и анализы бесплатны в 2024 году

Как отмечают в украинском правительстве, в текущем году для граждан доступен ряд бесплатных медобследований. Для этого нужно иметь декларацию с семейным врачом.

Украинцы могут бесплатно пройти разнообразную диагностику. В списке:

инструментальная диагностика: электрокардиография;

пикфлуометрия (пиковая скорость выдоха для оценки дыхательной системы);

измерение остроты зрения, слуха;

получение направления на консультацию с врачом-специалистом;

скрининговое обследование о наличии расстройств психики или поведения;

скрининг для выявления ВИЧ, туберкулеза, гепатитов, инфекций, которые могут передаваться половым путем.

Список бесплатных анализов:

доступный бесплатный общий анализ крови и мочи;

осуществление анализа уровня холестерина;

проведение анализа уровня глюкозы в крови.

Также гражданам не нужно дополнительно платить за расходные материалы. Национальная служба здоровья Украины оплачивает пробирки для анализа крови, перчатки, шприцы, спиртовые салфетки.

"Каждый пациент, подписавший декларацию с семейным врачом, имеет право бесплатно получить определенные лабораторные и диагностические исследования. Непосредственно на приеме врач может осмотреть пациента, провести скрининг и сделать быстрые тесты на инфекционные заболевания", — сообщили в Кабмине.

Бесплатные услуги для ветеранов

В 2024 году украинским ветеранам предоставлена возможность получить бесплатно некоторые медуслуги по реабилитации. Для этого нужно врачебное направление, а медучреждение, где будут предоставлены услуги, должно иметь договор с Национальной службой здоровья.

В частности, в медучреждениях можно бесплатно получить следующие услуги:

реабилитационное обследование;

индивидуальный реабилитационный план;

программу терапии;

нейрореабилитацию, ортопедическую и кардио-респираторную реабилитацию;

обезболивание в стационарном режиме;

психологическую помощь.

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине ожидается резкое подорожание медикаментов. Цены могут подскочить сразу на 15%.

Мы также писали, что в стране могут запретить работу маркетплейсов и прайс-агрегаторов для аптек. Тогда потребители лишатся актуальной информации о ценах в аптеках и возможности бронирования лекарств онлайн через такие платформы.