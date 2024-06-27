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Украинцы будут получать пенсии в Европе — нардеп

27 июня 2024 16:33
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ирина Шпак
Ирина Шпак
редактор
Пенсии в Европе — украинские пенсионеры получат специальный статус за границей
Европейская валюта. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ирина Шпак
Ирина Шпак
редактор

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) в четверг, 27 июня, приняла резолюцию об официальном предоставлении украинским пенсионерам статуса пенсионера в странах Европы, где они проживают. Соответственно, пенсии они будут получать в этих странах.

Об этом сообщил народный депутат от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко в Telegram.

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"Следовательно, украинским пенсионерам должен быть официально предоставлен статус пенсионера в странах Европы, где они проживают. А соответственно, они должны получать пенсии в этих странах, — сообщил нардеп.

Гончаренко также отметил, что это решение улучшит социальное обеспечение пожилых людей, включая медицинскую помощь. Медицинские услуги должны включать в себя неотложную помощь и необходимое лечение заболеваний.

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Источник: t.me/oleksiihoncharenko

Что еще нужно знать

Напомним, ПАСЕ также поддержала идею введения финансовых выплат украинским беженцам для стимулирования их возвращения в Украину после окончания войны. Это предполагает, что помощь будет предоставляться украинцам, которые возвращаются домой, вероятно, за счет бюджетов стран-членов Европейского Союза.

Мы также писали, что Парламентская ассамблея Совета Европы одобрила резолюцию о создании специального трибунала над Россией. Было много дискуссий, как правильно сформулировать полномочия по трибуналу для России, однако уже идет уже работа.

Алексей Гончаренко
выплаты
пенсии
ПАСЕ
деньги
пенсионеры
беженцы
война в Украине

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