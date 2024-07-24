Бизнес через Дію — в Минцифре объяснили, как зарегистрировать ФЛП

Человек за компьютером. Фото: Pexels.

Украинские граждане активно регистрируют новый бизнес через портал государственных услуг Дія. Уже насчитывается таких более 600 тысяч физических лиц-предпринимателей (ФЛП).

Об этом рассказал глава Министерства цифровой трансформации Михаил Федоров.

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По данным Федорова, наиболее популярными отраслями новых бизнесов являются компьютерное программирование, онлайн-магазины и салоны красоты.

Всего за последний год число зарегистрированных новых ФЛП возросло на 170 тысяч, до 1,66 миллиона. Наиболее активная динамика зафиксирована в следующих областях:

Киевская;

Волынская;

Ровенская.

По очевидным причинам в Луганской и Херсонской областях количество таких предпринимателей снизилось.

Регистрация ФЛП через портал Дія

Украинцы могут легко зарегистрировать ФЛП через портал Дія. Нужно выполнить следующие шаги на портале:

нажать кнопку "Подать заявление";

войти/зарегистрироваться в кабинете гражданина;

заполнить онлайн-форму, указав необходимые данные;

подписать заявление электронной подписью.

Источник: Минцифры

После этого заявление автоматически направят в Единый государственный реестр (ЕГР) для последующей регистрации ФЛП. То есть гражданину не нужно лично обращаться к регистратору.

Что еще стоит знать

Напомним, Государственная налоговая служба (ГНС) запланировала больше проверок бизнеса в 2024 году. При этом в трех регионах мониторинговых кампаний фискалов будет больше всего.

Также мы сообщали, что в Украине за первое полугодие 2024 года закрыли почти 92 тысячи ФЛП, что на 54% больше, чем в прошлом году. А показатель закрытия компаний вырос на 15% — за аналогичный период прекратили свою деятельность более 1,5 тысячи предприятий.