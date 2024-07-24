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Украинцы активно регистрируют ФЛП через Дію — как это сделать

24 июля 2024 11:03
Ксения Симонова - Редактор
Бизнес через Дію — в Минцифре объяснили, как зарегистрировать ФЛП
Человек за компьютером. Фото: Pexels.
Ксения Симонова - Редактор

Украинские граждане активно регистрируют новый бизнес через портал государственных услуг Дія. Уже насчитывается таких более 600 тысяч физических лиц-предпринимателей (ФЛП).

Об этом рассказал глава Министерства цифровой трансформации Михаил Федоров.

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По данным Федорова, наиболее популярными отраслями новых бизнесов являются компьютерное программирование, онлайн-магазины и салоны красоты.

Всего за последний год число зарегистрированных новых ФЛП возросло на 170 тысяч, до 1,66 миллиона. Наиболее активная динамика зафиксирована в следующих областях:

  • Киевская;
  • Волынская;
  • Ровенская.

По очевидным причинам в Луганской и Херсонской областях количество таких предпринимателей снизилось.

Регистрация ФЛП через портал Дія

Украинцы могут легко зарегистрировать ФЛП через портал Дія. Нужно выполнить следующие шаги на портале:

  • нажать кнопку "Подать заявление";
  • войти/зарегистрироваться в кабинете гражданина;
  • заполнить онлайн-форму, указав необходимые данные;
  • подписать заявление электронной подписью.

 

регистрация ФЛП на портале Действие
Источник: Минцифры

После этого заявление автоматически направят в Единый государственный реестр (ЕГР) для последующей регистрации ФЛП. То есть гражданину не нужно лично обращаться к регистратору.

Что еще стоит знать

Напомним, Государственная налоговая служба (ГНС) запланировала больше проверок бизнеса в 2024 году. При этом в трех регионах мониторинговых кампаний фискалов будет больше всего.

Также мы сообщали, что в Украине за первое полугодие 2024 года закрыли почти 92 тысячи ФЛП, что на 54% больше, чем в прошлом году. А показатель закрытия компаний вырос на 15% — за аналогичный период прекратили свою деятельность более 1,5 тысячи предприятий.

Михаил Федоров Дия ФЛП Минцифры бизнес

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