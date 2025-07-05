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Головна Фінанси Українським вчителям збільшать зарплати — скільки отримуватимуть

Українським вчителям збільшать зарплати — скільки отримуватимуть

Ua ru
Дата публікації: 5 липня 2025 12:30
Працювати вчителем в Україні — скільки платитимуть педагогам до 2028 року
Гроші в гаманці. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

До 2028 року зарплати українських вчителів мають зрости до 20 тис. гривень. Підвищення виплат поетапно. 

Про це йдеться у Бюджетної декларації на 2026-2028 роки, затвердив Кабінет міністрів України.

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Детальніше про зростання зарплат

У своєму прогнозі уряд окреслив показники середньої зарплати вчителів. Очікується, що виплати зростатимуть до 2028 року, однак одночасно очікується скорочення кількості шкіл та учнів. Отже, зарплати вчителів становитимуть:

  • у 2025 році — 15 тис. гривень;
  • у 2026 році — 17 тис. гривень;
  • у 2027 році — 18,3 тис. гривень;
  • у 2028 році — 20 тис. гривень.

Зазначені суми — це брутто-зарплати, без урахування єдиного соціального внеску.

Водночас уряд прогнозує, що в Україні скорочуватимуться кількість як учнів, так і шкіл. Так, якщо у 2024 році в українських школах навчалися 4 089 824 школярів, то у 2025 їх поменшає до 3 889 800. 

Шкіл в Україні до 2028 року, як очікується, залишиться 10,5 тисячі, проти 12,6 тисячі у 2024 році. 

Зарплати українців — скільки отримуватимемо у липні

Роботодавці мають проіндексувати зарплати своїм працівникам. Перерахунок торкнеться:

  • оплати праці за виконану роботу відповідно до тарифних ставок (окладів) і відрядних розцінок;
  • надбавок, доплат, премій;
  • компенсаційних виплат, що гарантує законодавство.

Нагадаємо, що показник мінімальної зарплати перебуває на рівні 8 тис. гривень. Відомо, чи відбудуться зміни у липні. Дізнавайтесь також, як в Україні змінилася середня зарплата

Кабінет міністрів зарплати вчителі гроші
Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
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