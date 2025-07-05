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Главная Финансы Украинским учителям увеличат зарплаты — сколько будут получать

Украинским учителям увеличат зарплаты — сколько будут получать

Ua ru
Дата публикации 5 июля 2025 12:30
Работать учителем в Украине — сколько будут платить педагогам до 2028 года
Деньги в кошельке. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

К 2028 году зарплаты украинских учителей должны вырасти до 20 тыс. гривен. Повышение выплат будет происходить поэтапно.

Об этом говорится в Бюджетной декларации на 2026-2028 годы, утвердил Кабинет министров Украины.

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Подробнее о росте зарплат

В своем прогнозе правительство очертило показатели средней зарплаты учителей. Ожидается, что выплаты будут расти до 2028 года, однако одновременно ожидается сокращение количества школ и учеников. Итак, зарплаты учителей составят:

  • в 2025 году — 15 тыс. гривен;
  • в 2026 году — 17 тыс. гривен;
  • в 2027 году — 18,3 тыс. гривен;
  • в 2028 году — 20 тыс. гривен.

Указанные суммы — это брутто-зарплаты, без учета единого социального взноса.

В то же время правительство прогнозирует, что в Украине будут сокращаться количество как учеников, так и школ. Так, если в 2024 году в украинских школах учились 4 089 824 школьников, то в 2025 их станет меньше до 3 889 800.

Школ в Украине к 2028 году, как ожидается, останется 10,5 тысячи, против 12,6 тысячи в 2024 году.

Зарплаты украинцев — сколько будем получать в июле

Работодатели должны проиндексировать зарплаты своим работникам. Перерасчет коснется:

  • оплаты труда за выполненную работу в соответствии с тарифными ставками (окладами) и сдельными расценками;
  • надбавок, доплат, премий;
  • компенсационных выплат, которые гарантирует законодательство.

Напомним, что показатель минимальной зарплаты находится на уровне 8 тыс. гривен. Известно, произойдут ли изменения в июле. Узнавайте также, как в Украине изменилась средняя зарплата.

Кабинет министров зарплаты учителя деньги
Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
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