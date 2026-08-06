Українським родинам доступна допомога від UNICEF: хто і де може отримати

Жінка з дітьми, гроші. Фото: Новини.LIVE, Magnific. Колаж: Новини.LIVE

Ксенія Симонова Редактор економічних новин

У серпні 2026 року Міжнародна організація захисту дітей, що діє під егідою Організації Об'єднаних Націй "ЮНІСЕФ" (UNICEF), почала надавати допомогу жителям однієї з прифронтових областей. Програма підтримки доступна родинам з дітьми.

Про те, де і яка доступна допомога від організаторів, розповідають Новини.LIVE.

Що передбачає допомога UNICEF для родин

У 2026 році Міжнародна організація захисту дітей продовжує робтити найбільший акцент на прифронтових територіях, де через постійні ворожі атаки пошкоджені критичні системи енергопостачання та водопостачання, що позначається на базових умовах життя громадян. Цьогоріч вони мають намір посилити гуманітарну підтримку, щоб допомогти родинам з пережити негативні наслідки війни.

Зокрема, у серпні благодійний фонд "Янголи Спасіння" за фінансової підтримки міжнародної організації UNICEF працює у Запорізькій області.

Долучитися до програми підтримки можуть родини, які виховують дітей віком до 17 років (включно).

У рамках ініціативи громадяни можуть отримати гуманітарну допомогу. А саме:

один набір сімейної гігієни — на одну родину;

два набори сімейної гігієни — багатодітним родинам (за умови фактичного проживання дітей у громаді).

Водночас нова зима програма UNICEF надалі має охопити й інші громади по всій Україні, де є ризик тривалих перебоїв із теплом, електрикою, водою та доступом до базових соціальних послуг.

"Зимовий план реагування" входить до програми ООН та гуманітарних партнерів на осінньо-зимовий період 2026–2027 років.

Реалізовуватимуть його у співпраці з місцевою владою та партнерами для забезпечення доступу до тепла, води й медпослуг.

Особливий пріоритет зроблять на фінансовій підтримці найбільш уразливих категорій населення.

Де можна отримати допомогу та які необхідні документи

Як зазначається, БФ "Янголи Спасіння" збиратиме заявки на надання підтримки від міжнародної організації UNICEF у низці громад Запорізькій області. Зареєструватися для участі програмі можна буде у період з 6 по 11 серпня влючно.

Благодійники будуть працювати у таких громадах:

06.08.2026 року для жителів сіл Криничне, Василівське, Георгіївське Видача: с. Михайлівка, вул. Слободчикова, 13

07.08.2026 року для жителів сіл Богатирівка, Вільноуланівське, Вільногрушівське. Видача: с. Богатирівка, вул. Мирна, 26А

10.08.2026 року для жителів сіл Соколівка, Сергіївка, Запорізьке, Андріївка. Видача: с. Соколівка, вул. Центральна, 49

11.08.2026 року для жителів сіл Вільноандріївка, Нагірне, Вільнокур'янівське. Видача: с. Вільноандріївка, вул. Дніпровська, 84Б

Громадяни повинні надати лише такі оригінали документів:

паспорт (для ID-картки — також витяг про місце проживання);

ідентифікаційний код(ІПН);

свідоцтво про народження дитини;

довідку переселенця (за наявності);

посвідчення багатодітної сім'ї (за наявності).

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