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Украинским детям выплатят по 15,9 тыс. грн — кто и как может получить

26 июля 2024 13:00
Ксения Симонова - Редактор
Деньги на отдых детей — как получить от государства 15,9 тыс. грн.
Дети на отдыхе. Фото: osvitanova
Ксения Симонова - Редактор

Летом 2024 года государство профинансирует отдых украинских детей. Так, в рамках программы "єОздоровлення" можно получить на приобретение путевки 15,9 тыс. грн.

Об этом сообщает Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

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Кто получит право на путевки

Как отмечаются, выплата на одного ребенка от шести до 18 лет составляет 15,98 тыс. гривен.

За эти средства родители могут купить путевку для ребенка в любые заведения, участвующие в проекте. Деньги поступят на специально открытый счет в ПриватБанке.

Право на бесплатные путевки имеют:

  • дети с инвалидностью, воспитываемые малообеспеченными семьями;
  • дети из многодетных малообеспеченных семей.

Как воспользоваться государственной программой

Услуга доступна только в том случае, если ребенок не получал в этом году путевки в детские учреждения оздоровления и отдыха за счет средств государственного или местного бюджета. Чтобы воспользоваться программой, нужно сделать несколько шагов:

  • для начала нужно зайти в приложение "Дія". Если семья подпадает под вышеуказанные критерии, должно автоматически поступить уведомление. Также можно проверить в ПриватБанке или просто у работников соцзащиты;
  • далее необходимо открыть карточку со спецрежимом использования по программе оздоровления в ПриватБанке;
  • дождаться средств на карте. При этом деньги должны начислить для всех детей 7-18 лет, имеющих право;
  • выбрать необходимое заведение отдыха из списка присоединившихся к программе;
  • забронировать место. Для этого нужно обратиться к руководителю заведения для согласия и подтверждения, что заведение может принять ребенка;
  • после того, как ребенок приедет в заведение, рассчитаться за путевку картой.

Что еще стоит знать

Напомним, с 1 августа 2024 года украинцам начислят дополнительную выплату от Всемирной продовольственной программы ООН. Известно кто имеет право на такую помощь.

Мы также писали, что Международная гуманитарная организация Mercy Corps запустила второй этап программы поддержки экономической устойчивости Украины. В ее рамках внутренние переселенцы могут получить более 100 тыс. грн. на развитие собственного дела в двух прифронтовых регионах.

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