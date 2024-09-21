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Украинским беженцам выдадут платежные карты — зачем и в какой стране

21 сентября 2024 10:15
Ирина Шпак - редактор
Ирина Шпак
редактор
За рубежом планируют ввести платежные карты для беженцев из Украины — что известно
Банковская карта. Фото: wise.com
Ирина Шпак - редактор
Ирина Шпак
редактор

В Швейцарии планируется внедрение платежной системы для беженцев, основанной на специальных дебетовых картах. В настоящее время обсуждается возможность введения этого платежного средства на всей территории страны.

Об этом сообщает Swissinfo.

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Таким образом, в Швейцарии стремятся предотвратить, чтобы просители убежища могли превращать социальную помощь в наличные деньги и выводить ее за пределы страны. Представитель Швейцарской народной партии Андреас Гларнер отметил, что главной целью этих карт является обеспечение целевого использования финансов, предоставленных в рамках социальной помощи.

Он подчеркнул, что все получающие убежище и живущие на счет общественного бюджета должны быть ограничены в способах использования этих средств. Ввод платежных карт также преследует цель создания сдерживающего эффекта. Если просители убежища не смогут присылать дополнительные деньги домой, это уменьшит интерес желающих получить убежище в Швейцарии.

Поскольку кантоны (субъекты федерации) отвечают за социальные выплаты, Федеральный совет должен определить, как поддержать его во внедрении новой платежной системы. Дебаты о возможности выдачи кредитных или дебетовых карт вместо наличных для просителей убежища продолжаются в нескольких кантонах.

Левые депутаты предостерегают, что социальная помощь уже едва покрывает основные потребности, поэтому незачем отправлять куда-то. Министр юстиции Беат Янс отметил, что кантоны самостоятельно решают, в каком виде оказывать помощь. Постоянное совещание кантональных директоров по социальному обеспечению выступает против таких карт.

Генеральный секретарь этой структуры Габи Селлеши рассказала радио SRF, что найти способ обмена карточных средств на наличные деньги будет нетрудно.

"Просители убежища смогут покупать товары по карте, а затем перепродавать их, получая живые деньги", — отметила она.

Введение платежных карт также потребует значительной бюрократической работы. В целом, по ее мнению, затраты усилий будут относительно высокими, а выгоды низкими.

Что еще нужно знать

Напомним, в ряде европейских стран продолжают вносить изменения в программы поддержки украинских беженцев. Целью таких решений становится адаптация помощи к изменяющейся ситуации и оптимизация расходов национальных бюджетов. Также нередки случаи, когда условия для украинцев ухудшают по просьбе украинской власти. Новини.LIVE разбирались в ключевых изменениях в странах, принимающих украинских граждан, вынужденных покинуть родину из-за войны.

Также мы писали, что одна из стран Европейского Союза (ЕС) планирует существенно повысить выплату украинским беженцам за возвращение на родину. При желании покинуть страну предлагают платить до 350 тыс. шведских крон (около 1,5 млн гривен).

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