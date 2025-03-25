Льготы для учителей — почему бывших педагогов в селе лишили помощи

Коммунальные квитанции и деньги на столе. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В марте 2025 года Пенсионный фонд Украины (ПФУ) не начислил льготы за жилищно-коммунальные услуги некоторым сельским учителям. Это произошло после индексации пенсий, у кого размер выплат превысил размер налоговой социальной льготы в 4,2 тыс. гривен.

Об этом говорится на странице ПФУ в соцсети Facebook.

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Так, в комментариях граждане рассказали, что Пенсионный фонд лишил льгот на коммунальные услуги, гарантированных законом "Об образовании", некоторых бывших работников школ сельской местности.

Эта категория граждан попала под правила ПФУ относительно размера среднемесячного совокупного дохода семьи. Так, после пересмотра пенсий во время индексации тем, у кого выплата превысила 4,2 тыс. гривен, льготы не начислили. Также потеряли помощь из-за этого требования и бывшие медицинские работники из сельской местности.

Один из бывших учителей отметил, что пенсию повысили на 300 грн, а льготу отменили в 1,5 тыс. грн.

Другие граждане также пишут подобные жалобы. Лишили льгот в этом году даже тех, кто проживает в опасных зонах из-за правил налоговой социальной льготы.

Скриншот. Источник: ПФУ

Граждане считают, что размер утвержденного среднего дохода, лишающего права на льготы слишком низкий, ведь прожить на 4 тыс. грн в стране во время войны невозможно.

Новые правила ПФУ в предоставлении льгот

Согласно новым нормам, в 2025 году государство решило существенно урезать право граждан на льготы на жилищно-коммунальные услуги. Теперь их предоставляют по единому подходу, учитывая среднемесячный совокупный доход домохозяйства. Льготы получают только те, кто имеет средний доход не более 4,24 тыс. грн. Ранее граждане имели право на скидки без учета уровня доходов.

Новые правила должны были коснуться только тех, кто обратится за назначением льгот в начале года, тот, кто получал льготы до конца прошлого года включительно — после завершения отопительного сезона 2024-2025.

Также норма не коснется участников боевых действий (УБД) и лиц с инвалидностью из-за войны.

Из-за новых правил в Пенсионном фонде произошли задержки с выплатой льгот. Задолженность заявителям, которые будут подпадать под требование о доходах, обещают начислить в следующем выплатном периоде, то есть в апреле 2025 года.

Ранее мы писали, что для того, чтобы получить льготу, пенсионеры в селе должны иметь не менее трех лет стажа в профессии и на момент выхода на пенсию работать в должности учителя.

Также сообщалось, что ПФУ предупредил, что некоторым гражданам льготы за коммунальные услуги начислят "задним числом". В частности, это касается многодетных семей.