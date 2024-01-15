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Українських біженців почали штрафувати до 1,2 тис. євро — за що карають

15 січня 2024 21:30
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Штрафи для українців — в одній з країн ЄС почали карати за авто
Гроші у гаманці. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

Українських біженців, які перебувають у Чехії, із січня 2024 року почали штрафувати. Покарання стосується тих осіб, які мають транспорт з українською реєстрацією і не стали на спеціальний облік.

Про це йдеться у виданні Aktualne.cz.

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Зміни для українців у Чехії

У 2024 році керування незареєстрованим автомобілем на українських номерах в Чехії вважається правопорушенням.

Як відомо, до кінця грудня минулого року українські біженці мали можливість зареєструвати авто, щоб уникнути покарання у майбутньому. Для цього закликали звернутися до тих муніципалітетів, де є транспортний реєстр. Послуга була безплатна.

Водночас, ті, хто лише має намір приїхати у Чехію та одержати тимчасовий захист, потрібно зареєструвати авто протягом семи днів з дати отримання візи тимчасового захисту.

Як карають біженців за авто

Через таке нововведення громадян, які з тих чи інших причин не змогли вчасно зареєстрували автомобіль у муніципалітетах, вже активно штрафують.

Розмір штрафу сягає 30 тис. чеських крон. У перерахунку на євровалюту — близько 1,2 тис. євро.

Більше про біженців

Нагадаємо, влада Чехії змінила правила для українських біженців із січня 2024 року. Йдеться про підвищення сум допомоги на житло для вразливих осіб, які мають тимчасовий захист.

Також ми писали, що мережею шириться фейк про те, що українським біженцям буде обмежено вільне пересування країнами Європейського Союзу. Така інформація є неправдивою.

Європейський союз
Чехія
авто
штрафи
покарання

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