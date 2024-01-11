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Чехія змінила суми допомоги для українців — скільки платять із січня

11 січня 2024 10:39
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Біженці у Чехії — як змінились правила для українців у 2024 році
Українські біженці. Фото: Reuters
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

Влада Чехії змінила правила для українських біженців із січня 2024 року. Йдеться про підвищення сум допомоги на житло для вразливих осіб, які мають тимчасовий захист.

Про це інформує видання Proukrainu.blesk.cz.

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Як змінились суми виплат на житло

Як зазначається, підвищення допомоги на житло для українців із категорії вразливих передбачене змінами у законі Lex Ukrajina, що запрацювали з 1 січня цього року.

Розмір допомоги зараз становить:

  • 6 тис. крон (244 євро) — у зареєстрованому житлі на одну особу;
  • 4,8 тис. крон (195 євро) —  незареєстрованому.

Раніше виплати були такі:

  • 3 тис. крон — на одну особу виплачувалося у зареєстрованому житлі;
  • 2,4 тис. крон —  у незареєстрованому.

При цьому максимальна допомоги для родини із п'яти і більше людей — 30 тис. крон (1,22 тис. євро) та 24 тис. крон (978 євро).

Обов’язковою умовою для права виплати на житло є наявність письмового юридичного документа щодо користування квартирою із її власником. Здебільшого це — договори оренди.

Зменшення термінів надання безплатного житла

З вересня цього року скоротися максимальний термін проживання в безплатному житлі зі 150 до 90 днів для всіх біженців, разом із вразливими особами.

З огляду на це, громадяни України з тимчасовим захистом, в яких у вересні вичерпується термін у 90 днів, муситимуть залишити безплатне житло.

Заявки на безкоштовне державне гуманітарне житло приймають тільки в KACPU в Остраві (йдеться про розподілення). Через обмежені можливості Чехії українці не зможуть обирати тип житла та регіон.

Що ще варто знати

Нагадаємо, Ірландія, яка прийняла рекордну кількість українських біженців, вирішила скоротити розмір матеріальної допомоги. Йдеться про тих, хто прибуватиме надалі в країну.

Також ми писали, що мережею шириться фейк про те, що українським біженцям буде обмежено вільне пересування країнами Європейського Союзу. Така інформація є неправдивою.

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Чехія
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