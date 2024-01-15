Штрафы для украинцев - в одной из стран ЕС начали наказывать за авто

Украинских беженцев начали штрафовать до 1,2 тыс. евро — за что наказывают
Украинских беженцев, находящихся в Чехии, с января 2024 года начали штрафовать. Наказание касается тех лиц, которые имеют транспорт с украинской регистрацией и не встали на специальный учет.
Об этом говорится в издании Aktualne.cz.
Изменения для украинцев в Чехии
В 2024 году управление незарегистрированным автомобилем на украинских номерах в Чехии считается правонарушением.
Как известно, до конца декабря прошлого года у украинских беженцев была возможность зарегистрировать авто, чтобы избежать наказания в будущем. Для этого призвали обратиться в те муниципалитеты, где есть транспортный реестр. Услуга была бесплатной.
В то же время те, кто только намерен приехать в Чехию и получить временную защиту, нужно зарегистрировать авто в течение семи дней с даты получения визы временной защиты.
Как наказывают беженцев за авто
В связи с таким нововведением граждан, которые по тем или иным причинам не смогли вовремя зарегистрировать автомобиль в муниципалитетах, уже активно штрафуют.
Размер штрафа достигает 30 тыс. чешских крон. В пересчете в евровалюту — около 1,2 тыс. евро.
Больше о беженцах
Напомним, власти Чехии изменили правила для украинских беженцев с января 2024 года. Речь идет о повышении сумм пособия на жилье для уязвимых лиц, имеющих временную защиту.
Также мы писали, что по сети распространяется фейк о том, что украинским беженцам будет ограничено свободное передвижение по странам Европейского Союза. Такая информация ложная.
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