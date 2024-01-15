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Украинских беженцев начали штрафовать до 1,2 тыс. евро — за что наказывают

15 января 2024 21:30
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Штрафы для украинцев - в одной из стран ЕС начали наказывать за авто
Деньги в кошельке. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

Украинских беженцев, находящихся в Чехии, с января 2024 года начали штрафовать. Наказание касается тех лиц, которые имеют транспорт с украинской регистрацией и не встали на специальный учет.

Об этом говорится в издании Aktualne.cz.

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Изменения для украинцев в Чехии

В 2024 году управление незарегистрированным автомобилем на украинских номерах в Чехии считается правонарушением.

Как известно, до конца декабря прошлого года у украинских беженцев была возможность зарегистрировать авто, чтобы избежать наказания в будущем. Для этого призвали обратиться в те муниципалитеты, где есть транспортный реестр. Услуга была бесплатной.

В то же время те, кто только намерен приехать в Чехию и получить временную защиту, нужно зарегистрировать авто в течение семи дней с даты получения визы временной защиты.

Как наказывают беженцев за авто

В связи с таким нововведением граждан, которые по тем или иным причинам не смогли вовремя зарегистрировать автомобиль в муниципалитетах, уже активно штрафуют.

Размер штрафа достигает 30 тыс. чешских крон. В пересчете в евровалюту — около 1,2 тыс. евро.

Больше о беженцах

Напомним, власти Чехии изменили правила для украинских беженцев с января 2024 года. Речь идет о повышении сумм пособия на жилье для уязвимых лиц, имеющих временную защиту.

Также мы писали, что по сети распространяется фейк о том, что украинским беженцам будет ограничено свободное передвижение по странам Европейского Союза. Такая информация ложная.

Европейский союз
Чехия
авто
штрафы
наказание

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