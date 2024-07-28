В Украине подняли цены на минералку и пиво — сколько стоят напитки сейчас

Украинские производители подняли цены на пиво и минеральную воду — на сколько подорожали напитки
С начала года в Украине выросли цены производителей на напитки, среди самых популярных потребительских товаров, в частности на минеральную негазированную воду и пиво. При этом стоимость бренди и других крепких напитков осталась почти неизменной.
Об этом сообщает Госстат.
Как изменились цены на напитки в 2024 году
Статистика отражает цены производителей на объемы 10 тысяч литров для таких напитков как бренди, водка, пиво, минеральные газированные и негазированные воды, а также безалкогольные напитки. Эти цены не розничные, а показывают отпускную стоимость товаров от производителей.
По данным статистики, больше всего выросли цены на минеральную негазированную воду. В январе средняя стоимость такого напитка составила 6,65 грн за литр, а в июле поднялась до 7,25 грн, что свидетельствует о росте на 9% . Производственные цены на пиво выросли на 3,4% с начала года и в июле средняя цена за литр составляет 30,3 грн.
Средняя цена производителей за литр крепких и безалкогольных не минеральных напитков почти не изменилась и составляет:
- водка — 79,9 грн;
- бренди (включая "коньяк Украины") — 115,2 грн;
- безалкогольные напитки — 13,9 грн.
Единственным напитком, подешевевшим в предложении производителей, хоть и незначительно, стала водка с крепостью не более 45,4%.
Что еще стоит знать
Напомним, Украина планирует ввести акцизный налог на напитки с сахаром, цель которого — реформировать налоговую политику и улучшить здоровье населения. Акциз уже заложен в бюджетную декларацию на 2025-2027 годы.
Также мы сообщали, что в Украине отпускные цены на арбузы выросли на 23%. В частности, это произошло из-за уменьшения объемов предложения по местным хозяйствам.
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