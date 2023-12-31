Пенсії за кордоном — хто може втратити виплати і як поновити

Жінка пенсійного віку. Фото: Unplush

У Пенсійному фонді України (ПФУ) розповіли людям похилого віку, які виїхали за кордон через війну, як не втратити пенсії. Дехто з них може залишитися без пенсій.

Про це йдеться на порталі ПФУ.

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Хто з біженців може втратити пенсії

Як зазначають у Пенсійному фонді, за нормами українського законодавства, у разі відсутності руху фінансів на рахунку за карткою протягом пів року — нарахування коштів припиняється. Тому необхідно здійснювати бодай найпростіші операції за карткою.

Інакше, щоб поновити пенсійну виплату, потрібно буде звернутися в сервісний центр ПФУ із заявою та надати документ, що посвідчує особу.

Також тим громадян, які тимчасово проживають за кордоном та мають тимчасовий захист чи статус біженця, потрібно знати, що тепер є можливість замовити пенсійні виплати через Укрпошту. Йдеться про тих, хто раніше отримував гроші у готівці, і, виїхавши за кордон не мав змоги забирати виплати.

Зараз проєкт охоплює пенсіонерів, що перебувають у Польщі, але згодом розшириться на інші країни.

Для того, щоб отримувати пенсію міжнародним пенсійним переказом за рахунок отримувача, потрібно надіслати заяву до Укрпошти.

Це можна зробити:

заповнивши електронну форму на сайті Укрпошти;

заповнивши її у паперовому вигляді за зразком;

надіславши на адресу Укрпошти (вул. Хрещатик, 22, м. Київ, 01001, Україна з приміткою на конверті "пенсія переказом").

Які необхідні документи для поновлення виплат

До заяви потрібно додати:

копію паспорта;

копію документів про отримання тимчасового захисту або статусу біженця;

копію реєстрації місяця тимчасового проживання.

Обов’язково надається оригінал документа про посвідчення факту, що фізична особа є живою.

При цьому копії документів мають бути засвідчені диппредставництвом, консульською установою України або нотаріально.

"Отримати поновлену пенсію можна на рахунок, відкритий в уповноваженому українському банку або у Польщі, міжнародним поштовим переказом. Для отримання поштового переказу необхідно надіслати до АТ "Укрпошта" заяву в паперовій або електронній формі", — додали у ПФУ.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні пенсіонери у 2024 році можуть втратити виплати, якщо не пройдуть процедуру фізичної ідентифікації. Щоб цього не сталося, потрібно поспішити її пройти у спрощеному порядку.

Також ми писали, що в Україні залежно від віку, категорії та низки інших факторів, громадянам призначають різні види пенсійних виплат. З-поміж них і пенсію "у зв'язку з втратою годувальника", щодо нарахувань якої є певні нюанси.