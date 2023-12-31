Пенсии за рубежом – кто может потерять выплаты и как восстановить

Женщина пенсионного возраста. Фото: Unplush

В Пенсионном фонде Украины (ПФУ) рассказали пожилым людям, выехавшим за границу из-за войны, как не потерять пенсии. Некоторые из них могут остаться без выплат.

Об этом говорится на портале ПФУ.

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Как отмечают в Пенсионном фонде, по нормам украинского законодательства, в случае отсутствия движения финансов на счете по карточке в течение полугода — начисление средств прекращается. Поэтому необходимо совершать хотя бы простейшие операции по карте.

Иначе, чтобы возобновить пенсионную выплату, нужно будет обратиться в сервисный центр ПФУ с заявлением и предоставить документ, удостоверяющий личность.

Также гражданам, которые временно проживают за границей и имеют временную защиту или статус беженца, нужно знать, что теперь есть возможность заказать пенсионные выплаты через Укрпочту. Речь идет о тех, кто раньше получал деньги в наличных, и, выехав за границу, не имел возможности забрать выплаты.

Сейчас проект охватывает тех пенсионеров, которые находятся в Польше, но позже расширится на другие страны.

Для того, чтобы получать пенсию международным пенсионным переводом за счет получателя, нужно отправить заявление в Укрпочту.

Это можно сделать:

заполнив электронную форму на сайте Укрпочты;

заполнив ее в бумажном виде по образцу;

отправив по адресу Укрпочты (ул. Крещатик, 22, г. Киев, 01001, Украина с примечанием на конверте "пенсия переводом").

Какие необходимы документы для возобновления выплат

К заявлению нужно добавить:

копию паспорта;

копию документов о получении временной защиты или статуса беженца;

копию регистрации месяца временного проживания.

Обязательно предоставляется оригинал документа об удостоверении факта, что физическое лицо живое.

При этом копии документов должны быть заверены диппредставительством, консульским учреждением или нотариально.

"Получить возобновленную пенсию можно на счет, открытый в уполномоченном украинском банке или в Польше, международным почтовым переводом. Для получения почтового перевода необходимо отправить в АО "Укрпочта" заявление в бумажной или электронной форме", — добавили в ПФУ.

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине пенсионеры в 2024 году могут лишиться выплат, если не пройдут процедуру физической идентификации. Чтобы этого не произошло, нужно спешить его пройти в упрощенном порядке.

Также мы писали, что в Украине в зависимости от возраста, категории и ряда других факторов гражданам назначают различные виды пенсионных выплат. Среди них и пенсию "в связи с потерей кормильца", по начислениям которой есть определенные нюансы.