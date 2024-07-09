Банки отримали високі прибутки у 2024 році — рейтинг

Українські банки отримали надприбутки — ТОП-5 лідерів
В Україні за перші п’ять місяців року банківським установам вдалося отримати надприбутки. Банки заробили на 27% більше, ніж за аналогічний період 2023 року.
Про це повідомляє "Опендатабот".
Рейтинг прибуткових банків
Зазначається, що за цей час банки отримали 67,97 млрд гривень прибутку після оподаткування. Вони мусять віддати до бюджету 16,5 млрд гривень податку на прибуток, що у 1,6 раза більше проти показника минулого року.
У рейтинг найбільш прибуткових банків потрапили із часткою загального доходу 85%:
- чотири державних банки;
- чотири банки з іноземним капіталом;
- два приватних банки.
Лідирує в рейтингу із часткою прибутку у 35% від усіх банків — державний "Приватбанк". Він за п’ять місяців заробив 23,96 млрд гривень прибутку (після оподаткування). Однак на 6% менше, ніж торік. Приватбанк сплатить близько половини від суми податків усіх фінустанов за цей час — 8,04 млрд гривень.
Далі за прибутковістю йдуть:
- Ощадбанк — 12,9%;
- Укрексімбанк — 6,1%;
- Райффайзенбанк — 5,9%;
- ПУМБ — 4,7%.
Лідирує з-поміж банків з іноземним капіталом Райффайзен банк. Отримав близько 4 млрд гривень прибутку, що на 22% більше проти відповідного періоду минулоріч.
Лідером фінустанов з приватним капіталом став ПУМБ, який заробив 3,2 млрд гривень, що на 7% більше.
Водночас, із 63 банків тільки семеро отримали збитки у 131,83 млн гривень.
Що ще варто знати
Нагадаємо, у ПриватБанку вирішили до кінця поточного року продати споживчі кредити клієнтів минулих років. У планах — розпродати права вимоги за портфелем карткових кредитів на загальну суму боргу 4,8 млрд гривень.
Також ми писали, що деякі українці йдуть на службу з відкритими кредитами. Законодавство України включає норми, спрямовані на вирішення таких ситуацій з банками та іншими фінансовими установами.
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