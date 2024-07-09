Банки отримали високі прибутки у 2024 році — рейтинг

Українська валюта. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

В Україні за перші п’ять місяців року банківським установам вдалося отримати надприбутки. Банки заробили на 27% більше, ніж за аналогічний період 2023 року.

Про це повідомляє "Опендатабот".

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Рейтинг прибуткових банків

Зазначається, що за цей час банки отримали 67,97 млрд гривень прибутку після оподаткування. Вони мусять віддати до бюджету 16,5 млрд гривень податку на прибуток, що у 1,6 раза більше проти показника минулого року.

У рейтинг найбільш прибуткових банків потрапили із часткою загального доходу 85%:

чотири державних банки;

чотири банки з іноземним капіталом;

два приватних банки.

Лідирує в рейтингу із часткою прибутку у 35% від усіх банків — державний "Приватбанк". Він за п’ять місяців заробив 23,96 млрд гривень прибутку (після оподаткування). Однак на 6% менше, ніж торік. Приватбанк сплатить близько половини від суми податків усіх фінустанов за цей час — 8,04 млрд гривень.

Далі за прибутковістю йдуть:

Ощадбанк — 12,9%;

Укрексімбанк — 6,1%;

Райффайзенбанк — 5,9%;

ПУМБ — 4,7%.

Джерело: Опендатабот



Лідирує з-поміж банків з іноземним капіталом Райффайзен банк. Отримав близько 4 млрд гривень прибутку, що на 22% більше проти відповідного періоду минулоріч.

Лідером фінустанов з приватним капіталом став ПУМБ, який заробив 3,2 млрд гривень, що на 7% більше.

Водночас, із 63 банків тільки семеро отримали збитки у 131,83 млн гривень.

Що ще варто знати

Нагадаємо, у ПриватБанку вирішили до кінця поточного року продати споживчі кредити клієнтів минулих років. У планах — розпродати права вимоги за портфелем карткових кредитів на загальну суму боргу 4,8 млрд гривень.

Також ми писали, що деякі українці йдуть на службу з відкритими кредитами. Законодавство України включає норми, спрямовані на вирішення таких ситуацій з банками та іншими фінансовими установами.