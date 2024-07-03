Військові можуть отримати пільги щодо кредитних зобов'язань — як це зробити

Гроші у руках військового. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Під час мобілізації деякі українці відправляються на службу з відкритими кредитами. Законодавство України включає норми, спрямовані на вирішення таких ситуацій з банками та іншими фінансовими установами.

Про те, як мобілізованим вирішити питання з кредитами, розповідають Новини Pro.

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Які пільги можна отримати після мобілізації

У законі "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їхніх сімей" сказано, що мобілізованим українцям не нараховуються відсотки за користування позикою і не стягуються штрафи за несвоєчасні платежі.

Ці пільги застосовуються лише до споживчих та готівкових угод, укладених до 19 серпня 2022 року, і не охоплюють договори на житло, транспортні засоби та інші майнові права, укладені після цієї дати.

Якщо військовослужбовці чи члени їхніх сімей не можуть сплачувати обов'язкові платежі, їм рекомендується звернутися до кредиторів із проханням про реструктурування боргу або оформлення кредитних канікул.

Право на звільнення від сплати відсотків, штрафів і пені є для банків та інших фінансових установ, таких як кредитні спілки, ломбарди, лізингові компанії тощо.

Як уникнути нарахування відсотків та штрафів по кредиту

Кредитор не має інформації про те, що боржник був мобілізований, тому він продовжить нараховувати відсотки, а у разі прострочення — штрафи та пеню. Тому мобілізованим українцям рекомендується звернутися до банку з пакетом документів, що включає:

повідомлення про проходження служби (підійде копія військового квитка чи витяг з наказу про зарахування до військової частини);

заяву про звільнення від сплати відсотків, пені та штрафних санкцій по кредиту, а також про перерахунок заборгованості.

Потім слід отримати від кредитора довідку про залишок за договором на відповідну дату. У разі проблем з погашенням позики рекомендується реструктурувати борг або отримати кредитні канікули, додавши документальне підтвердження про скрутне матеріальне становище.

У разі порушення прав мобілізованих, потрібно звернутися з скаргою до керівника фінустанови. Якщо він відмовить у допомозі, рекомендується написати звернення до Національного банку України, який здійснить перевірку та вживе заходів для усунення порушень з боку організації. Як останній варіант може бути подання судового позову.

Що ще треба знати

Нагадаємо, в Україні оплата праці військовослужбовців має свої особливості, що залежить від низки критеріїв. Відомо, які існують нюанси у нарахуванні грошового забезпечення та причини, чому бійці можуть не отримати кошти вчасно.

Ми також писали, що під час мобілізації в Україні людина може укласти контракт для служби у Збройних силах, якщо вона відповідає всім установленим вимогам. Відома сума одноразової виплати після першого укладення контракту в ЗСУ.