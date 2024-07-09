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Украинские банки получили сверхприбыли — ТОП-5 лидеров

9 июля 2024 12:45
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова
Банки получили высокие прибыли в 2024 году — рейтинг
Украинская валюта. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова

В Украине за первые пять месяцев года банковским учреждениям удалось получить сверхприбыли. Банки заработали на 27% больше, чем за аналогичный период 2023 года.

Об этом сообщает "Опендатабот".

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Рейтинг прибыльных банков

Отмечается, что за это время банки получили 67,97 млрд гривен прибыли после налогообложения. Они должны отдать в бюджет 16,5 млрд гривен налога на прибыль, что в 1,6 раза больше против показателя прошлого года.

В рейтинг наиболее прибыльных банков попали с долей общего дохода 85%:

  • четыре государственных банка;
  • четыре банка с иностранным капиталом;
  • два частных банка.

Лидирует в рейтинге с долей прибыли в 35% всех банков — государственный "Приватбанк". Он за пять месяцев заработал 23,96 млрд гривен прибыли (после налогообложения). Однако на 6% меньше, чем в прошлом. Приватбанк оплатит около половины от суммы налогов всех финучреждений за это время — 8,04 млрд гривен.

Далее за прибыльностью следуют:

  • Ощадбанк — 12,9%;
  • Укрэксимбанк — 6,1%;
  • Райффайзенбанк — 5,9%;
  • ПУМБ — 4,7%.

 

доходы банков Приватбанк
Источник: Опендатабот


Лидирует среди банков с иностранным капиталом Райффайзен банк. Получил около 4 млрд гривен прибыли, что на 22% больше против соответствующего периода прошлого года.

Лидером среди финучреждений с частным капиталом стал ПУМБ, заработавший 3,2 млрд гривен, что на 7% больше.

В то же время, из 63 банков только семь получили убытки в 131,83 млн гривен.

Что еще стоит знать

Напомним, в ПриватБанке решили до конца текущего года продать потребительские кредиты клиентов прошлых лет. В планах распродать права требования по портфелю карточных кредитов на общую сумму долга 4,8 млрд гривен.

Также мы писали, что некоторые украинцы идут на службу с открытыми кредитами. Законодательство Украины включает нормы, направленные на разрешение таких ситуаций с банками и другими финансовыми учреждениями.

ПриватБанк Ощадбанк деньги банки доходы финансы

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