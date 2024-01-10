Курс валют на 10 січня — банки та обмінники знову змінили вартість долара

Обмінний пункт у Києві. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

У Національному банку України (НБУ) оновили офіційний курс американської валюти, встановивши вищий показник на середу, 10 січня. Переглянули ціни банки та обмінники.

Така інформація міститься на порталі НБУ.

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За даними регулятора, на 10 січня офіційні курси валют наступні:

долар — 38,22 грн (+0,03);

євро — 41,82 грн (+0,03);

злотий — 9,63 грн (+0,02).

Курс валют у банках

Як свідчать дані сайту Kurs, на готівковому ринку країни вартість валюти теж змінилась. Долар у середньому коштує 39,18 гривні. У купівлі — 38,37 гривні (+0,01), у продажу — 39,16 гривні (+0,01). Євро у купівлі — 41,99 гривні (+0,02), продажу — 43,06 гривні (+0,05).

Свіжий курс валют у банках

Джерело: Курс

Курс валют в обмінних пунктах

За інформацією порталу Minfin, 10 січня обмінники опустили вартість валют. Долар купують по 39,10 грн (-0,15), продають — по 39,25 грн (-0,15). Євро коштує у купівлі 42,70 грн (-0,10), у продажу — 43,91 грн (-0,18).

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Нагадаємо, в Україні у грудні 2023 року змінились правила обміну валюти. Вони торкнулись лімітів грошових сум під час купівлі.

Також ми писали, що у Національному банку України (НБУ) планують реалізовувати плани з подальшого скасування обмежень на валютному ринку. Наступні кроки у цьому напрямку залежатимуть від ситуації з курсом долара, цінами та надходженням міжнародної допомоги.