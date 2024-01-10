Курс валют на 10 січня — банки та обмінники знову змінили вартість долара

Українські банки оновили курс долара — яка зараз ситуація на ринку
У Національному банку України (НБУ) оновили офіційний курс американської валюти, встановивши вищий показник на середу, 10 січня. Переглянули ціни банки та обмінники.
Така інформація міститься на порталі НБУ.
Курс долара, євро та злотого
За даними регулятора, на 10 січня офіційні курси валют наступні:
- долар — 38,22 грн (+0,03);
- євро — 41,82 грн (+0,03);
- злотий — 9,63 грн (+0,02).
Курс валют у банках
Як свідчать дані сайту Kurs, на готівковому ринку країни вартість валюти теж змінилась. Долар у середньому коштує 39,18 гривні. У купівлі — 38,37 гривні (+0,01), у продажу — 39,16 гривні (+0,01). Євро у купівлі — 41,99 гривні (+0,02), продажу — 43,06 гривні (+0,05).
Свіжий курс валют у банках
Курс валют в обмінних пунктах
За інформацією порталу Minfin, 10 січня обмінники опустили вартість валют. Долар купують по 39,10 грн (-0,15), продають — по 39,25 грн (-0,15). Євро коштує у купівлі 42,70 грн (-0,10), у продажу — 43,91 грн (-0,18).
Якщо вам потрібно швидко конвертувати будь-яку валюту — використовуйте наш зручний калькулятор.
Нагадаємо, в Україні у грудні 2023 року змінились правила обміну валюти. Вони торкнулись лімітів грошових сум під час купівлі.
Також ми писали, що у Національному банку України (НБУ) планують реалізовувати плани з подальшого скасування обмежень на валютному ринку. Наступні кроки у цьому напрямку залежатимуть від ситуації з курсом долара, цінами та надходженням міжнародної допомоги.
Читайте Новини.LIVE!