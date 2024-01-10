Курс валют на 10 января — банки и обменники снова изменили стоимость доллара

Украинские банки обновили курс доллара — какая сейчас ситуация на рынке
В Национальном банке Украины (НБУ) обновили официальный курс американской валюты, установив более высокий показатель на среду, 10 января. Пересмотрели цены банки и обменники.
Такая информация содержится на портале НБУ.
Курс доллара, евро и злотого
По данным регулятора, на 10 января официальные курсы валют следующие:
- доллар — 38,22 грн (+0,03);
- евро — 41,82 грн (+0,03);
- злотый — 9,63 грн (+0,02).
Курс валют в банках
Как свидетельствуют данные сайта Kurs, на наличном рынке страны стоимость валюты тоже изменилась. Доллар в среднем стоит 39,18 грн. В покупке — 38,37 гривны (+0,01), в продаже — 39,16 гривны (+0,01). Евро в покупке — 41,99 гривны (+0,02), продаже — 43,06 гривны (+0,05).
Свежий курс доллара в банках Украины
Курс валют в обменных пунктах
По информации портала Minfin, 10 января обменники опустили стоимость валют. Доллар покупают по 39,10 грн (-0,15), продают — по 39,25 грн (-0,15). Евро стоит в покупке 42,70 грн (-0,10), в продаже — 43,91 грн (-0,18).
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Напомним, в Украине в декабре 2023 изменились правила обмена валюты. Они коснулись лимитов денежных сумм при покупке.
Также мы писали, что в Национальном банке Украины (НБУ) планируют реализовывать планы по дальнейшей отмене ограничений на валютном рынке. Следующие шаги в этом направлении будут зависеть от ситуации с курсом доллара, ценами и поступлением международной помощи.
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