Курс валют на 10 января — банки и обменники снова изменили стоимость доллара

Обменный пункт в Киеве. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В Национальном банке Украины (НБУ) обновили официальный курс американской валюты, установив более высокий показатель на среду, 10 января. Пересмотрели цены банки и обменники.

Такая информация содержится на портале НБУ.

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Курс доллара, евро и злотого

По данным регулятора, на 10 января официальные курсы валют следующие:

доллар — 38,22 грн (+0,03);

евро — 41,82 грн (+0,03);

злотый — 9,63 грн (+0,02).

Курс валют в банках

Как свидетельствуют данные сайта Kurs, на наличном рынке страны стоимость валюты тоже изменилась. Доллар в среднем стоит 39,18 грн. В покупке — 38,37 гривны (+0,01), в продаже — 39,16 гривны (+0,01). Евро в покупке — 41,99 гривны (+0,02), продаже — 43,06 гривны (+0,05).

Свежий курс доллара в банках Украины

Источник: Курс

Курс валют в обменных пунктах

По информации портала Minfin, 10 января обменники опустили стоимость валют. Доллар покупают по 39,10 грн (-0,15), продают — по 39,25 грн (-0,15). Евро стоит в покупке 42,70 грн (-0,10), в продаже — 43,91 грн (-0,18).

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Напомним, в Украине в декабре 2023 изменились правила обмена валюты. Они коснулись лимитов денежных сумм при покупке.

Также мы писали, что в Национальном банке Украины (НБУ) планируют реализовывать планы по дальнейшей отмене ограничений на валютном рынке. Следующие шаги в этом направлении будут зависеть от ситуации с курсом доллара, ценами и поступлением международной помощи.